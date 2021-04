DJ Mario, Alexby, Mister Jägger y TheGrefg se estrenan en Marbella Vice

Que Marbella Vice iba a ser un bombazo es algo que teníamos claro desde antes de saber los participantes de semejante despliegue virtual. La descomunal lista de 125 creadores ha tenido sin embargo un estreno escalonado, para no saturar con las historias de cada uno.

DJ Mario, por ejemplo, dedicó 5 de sus 7 horas de stream a ahondar en la historia de Mariano Alfonso, un avatar suyo dentro del juego que está llamado a tocar algunos puntos de personalidad en común con el youtuber especializado en FIFA.

Para empezar, anda por las calles de Los Santos (perdón, de Marbella) ataviado con una camiseta del FC Barcelona, un pelín envalentonado después de la victoria blanca en el Clásico.

Curioso y lleno de cachondeo también el estreno de Alexby, con un papel totalmente inesperado. Maneja en el servidor a un perro (que ha llamado Perrico), y está acompañado por su inseparable amiga Aroyitt que a su vez lleva un bebé con la voz modificada. Como lo oyes.

Aunque si hay un rey de los diferentes ese tiene nombre propio: Mister Jägger. Completamente incapaz de seguir lo que el resto de personas consideran como algo normal, su personaje Andiamo es el que da la nota de color a un mundo que puede ser cualquier coa menos típico.

Tal fue el impacto de su rol que durante la noche del domingo estuvo en tendencias de Twitter, y el creador madrileño prometió locuras nunca vistas en GTA V. (Nota: le creemos).

De todos los que eligieron el domingo para presentar sus roles, TheGrefg fue el que más éxito tuvo. Fue en manos de Gregory Malavida, "el personaje más feo del servidor", en palabras del murciano.

"He roleado que como mínimo creo que he impactado a todos", reconocía en historias de Instagram minutos después de la retransmisión. Y aunque no lo decía con esas palabras, dejaba ver que estamos solo ante el principio de algo a lo que le queda mucho camino por delante.