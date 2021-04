ElXokas explica los motivos de su baneo en Twitch

Twitch en general y Marbella Vice en concreto están todavía impactados por un baneo que ha traído mucha cola. Es el de ElXokas, un streamer que ha puesto el acelerador en las principales plataformas de vídeos con un estilo irreverente para sus directos.

Aunque viene del mundo de World of Warcraft, tiene una larga carrera como editor del Real Madrid de baloncesto y ha acabado aterrizando en GTA V, un lugar con el que ha alcanzado grandes momentos... y un batacazo importante en las últimas horas.

"Me encanta Twitch, estoy aquí pese a que me ofrecen mucho más dinero en otras plataformas, pero estoy muy decepcionado con ellos", dice en un vídeo que se ha vuelto viral. Resulta que ayer recibió una sanción que parecía provenir de la utilización del término 'nigger', muy malsonante en inglés, pero él duda que ese sea el motivo.

"Creo que por ese comentario a mí no me banearon, sino a un compañero" que iba con él y que fue el que pronunció la "palabra prohibida". El streamer gallego aclara que no es el primer castigo que recibe ("fue por una broma que hacía yo mucho, diciendo te voy a matar"), y cuestiona las razones que le han llevado a la suspensión actual.

"Se me ha baneado porque puse 20 segundos de la intro de Torrente 2", la película de Santiago Segura en la que está inspirado todo el servidor de Marbella Vice. "Creo que el motivo del castigo es que se ve la silueta de unas chicas desnudas", un pecado capital dentro de la recatada plataforma.

Sea por que alguien dijera "nigga" o por la insinuación del cuerpo femenino, Xokas y la inmensa mayoría de sus seguidores ven exagerado el castigo. Especialmente el streamer, que se queja de no haber recibido una respuesta rápida por parte de Twitch.

"Espero que sea porque le caigo mal a ciertas personas", dice muy alterado. "No me puedo creer que a un tío con casi 20.000 viewers de media ayer, hoy se le banee, escriba un correo para intentar controlar daños y se pase dos horas y media esperando contestación... ¿eso se lo hacen a Auronplay?".

Y acaba con un mensaje para Twitch: "este vídeo no hubiera pasado si me hubierais contestado, ojalá la plataforma se ponga las pilas en España".