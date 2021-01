Gangnam Style en Fortnite: así luce el último baile de moda (otra vez)

Un año antes del debut de BTS, el mundo ya sabía lo que era el K-pop gracias a Gangnam Style. Tanto es así que a día de hoy todavía conserva el récord de ser el primer clip de YouTube en alcanzar los 1000 millones de reproducciones (ahora mismo lleva 4000 millones) solo en esa plataforma, y por lo menos otras tantas en verbenas, discotecas, fiestas y bodas.

Gran parte de su éxito estaba en eso de normalizar la ridiculez de los bailes, con una coreografía a prueba de patosos que en realidad tenía más gracia si lo hacías mal, cosa complicada de por sí. Pues bien, nueve años después del taladrante hit mundial, PSY se pasa a los videojuegos.

No es que se haya cansado de la música y quiera probar suerte en los esports, sino que un acuerdo con Epic Games ha conseguido que la danza oficial aparezca como una de las disponibles en Fortnite. El juego permite hacer el ganso con bailoteos durante la partida o al finalizarla, que o bien puede ser un vacile importante o una muestra de amistad para que no te peguen un tiro.

De hecho, igual que con el éxito de ese tema K-pop, gran parte de la gracia de Fortnite reside en eso de poder bailar, una vertiente musical que ha potenciado con conciertos espectaculares y otros más cutres. El caso es que da buen rollo ver a millones de usuarios vibrando al ritmo de Travis Scott... o TheGrefg.

El anuncio se hizo primero a través de la cuenta coreana del juego, donde un grupo de avatares ejecutaban sincronizadamente la celebérrima coreo. Es un gesto que no sale gratis: 500 paVos (los 'rascapiquidólares' del juego), unos 5 eurazos, cuesta eso de poder moverse como PSY. Además, es de esperar que esté en la tienda por un tiempo limitado.

Hay que ser muy fan del cantante (o de las chorradas) para gastarse ese dinero en ese baile, pero ciertamente es algo que habla muy bien de Fortnite. Como dice una reflexión que circula por Twitter, "si me hubieran dicho en 2017 que podrías bailar el Gangnam Style siendo Iron Man, mientras tu amigo baila el Never Gonna Give You Up vestido de Kylo Ren y a su vez disparara un pez con patas y rushea Harley Quinn, no lo hubiese creído nunca". Pues eso.