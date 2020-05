La falta de entrenamientos en grupo, la de competiciones y un aburrimiento generalizado durante la cuarentena ha hecho que muchos futbolístas hayan buscado refugio en las redes, y más concretamente en hacer streaming. No hay más que ver la que lió Ibai con su torneo de La Liga, o cómo Reguilón -el novio de Marta Díaz- ha empezado a hacer directos en Twitch.

Pero la mayor estrella a la que ha "convencido" el vasco a pasarse al mundillo es Kun Agüero. El argentino le ha cogido el gusto a eso de interactuar con los fans mientras echa unas partidas, y ayer fue un paso más allá llamando durante su stream a Lionel Messi.

Los dos astros del balón son buenos amigos dentro y fuera del campo, y compartieron intimidades en directo frente a una atónita multitud de espectadores. Entre ellos Ibai Llanos, que estaba esperando en un canal de Discord para echar unas partidas con el delantero del Manchester.

Messi y el Kun hablaron más de diez minutos sobre cómo el del Barcelona (a quien no le gustan los videojuegos especialmente) subió una partida de Uno con su familia, y su encuentro con youtubers hace unos meses en un acto promocional. Kun menciona específicamente a DJ Mario y a Llanos, pero no recuerda exactamente con cuáles de ellos se vio. "Era una banda", dice Lionel, que en argentino no es despectivo sino que significa que eran muchos.

El encuentro entre el 10 e Ibai, que en el mundo real se produjo el pasado diciembre gracias a un evento promocional, dio mucho que hablar porque el entonces caster de LVP estaba tan nervioso que parece que hizo un desaire al legendario jugador. "Parece que yo iba borracho", explica arrepentido en uno de sus vídeos. "Me avisaron con poco tiempo y no me dio la cabeza para procesar. Leo, mis disculpas".

La relevancia de la llamada nos hace pensar que si por lo que sea Ibai convence al Kun para echar un partido online con Messi, internet puede caerse como hace con los conciertos de BTS. Y ojalá suceda.