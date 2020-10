Ibai lo peta en YouTube: así fue su retransmisión más vista

Hay muy pocas cosas que puedan sorprendernos ya en las retransmisiones de Ibai Llanos. Van ocho meses desde que comenzó su aventura como creador de contenido para G2 Esports, sin que nadie (ni él mismo) supiera muy bien qué iba a salir de todo aquello.

Pues bien: lo que ha sucedido es que se ha convertido en el creador de contenido más influyente de España, y de largo además. Lo que se dice un Influencer, con mayúsculas.

Su vídeo de presentación en el club de deportes electrónicos acaba de superar los diez millones de reproducciones, y en YouTube (una plataforma que tiene prácticamente de apoyo) ha traspasado la barrera de los tres millones de suscriptores. En febrero no llegaba ni al medio millón.

Especializado en Twitter y Twitch, la personalidad arrolladora de Llanos le ha ganado una legión de simpatizantes que no solo se refiere a los followers acumulados, sino a un montón de personalidades del mundo del deporte y del espectáculo que quieren compartir minutos con él.

"Si gano hoy todas las partidas de Among Us, regalo una Play 5", comenzaba hace unos días la que ha acabado siendo su stream más visto hasta la fecha. "Ahora, antes de empezar y si me perdonáis, voy a cagar", añadía con su habitual crudeza.

El caso es que DJ Mario, Cristinini, TheGrefg y un puñado de colegas de casi toda la vida se le unieron en unos piques por encontrar al impostor. El resultado fue lo de menos (spoiler: perdió), porque el vasco superó durante esas partidas el hito de los tres millones.

Todavía lejos de los 37 que tiene ElRubius o los 15 de TheGrefg, es una cifra respetable. Y si la comparamos con cuánto han crecido durante septiembre cada uno de ellos, la cosa llama todavía más la atención: el madrileño sumó 200.000 nuevos suscriptores, el murciano 300.000 y el vasco 720.000. Tres veces lo que Rubius y más del doble que Grefg.

Son cifras que ahora mismo no maneja ni PewDiePie, el youtuber con más seguidores del planeta, y que dicen mucho de las posibilidades de Ibai en el ambiente digital. Solo queda ver si vuelve a celebrarlo en Instagram como cuando alcanzó su primer millón. Motivos para celebrarlo le sobran.