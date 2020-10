Luzu le hace la mejor despedida a Karmaland

La actualidad en Twitch y YouTube está secuestrada últimamente por Among Us, un juego al que todo el mundo puede acceder y que no entiende de elitismos, solo de impostores. Pero no mucho tiempo atrás, el territorio del top 10 de la plataforma de vídeos tenía un único dueño: Karmaland.

El servidor especial de Minecraft albergó las casas de WillyRex, Vegetta, Fargan, Lolito, AuronPlay, Alexby, ElRubius, Mangel y Luzu, nueve de los 20 mayores youtubers en nuestro país, y la audiencia les apoyó desde el primer día.

Luzu fue el más constante en construir el universo cuadriculado, incluso reproduciendo su luna de miel en el juego o siendo un serio candidato a la alcaldía. Pese a su popularidad dentro del juego, estaba preparado para el día en el que todo acabara.

La demostración de eso ha llegado hoy en forma de despedida, algo que le ha llevado mucho tiempo. Se trata de una canción que resume los mejores momentos de la serie, un rap cantado por Bastián Cortés y con letra de Doble Cero que llevaba tiempo trabajándose...

Del meteorito a la desaparición (y regreso) de Lolito, el tema está diseñado de principio a fin para tocar la patata de los incondicionales de Karmaland. A eso ayuda mucho los diseños de AlekDoodles, la dibujante que ha dotado de personalidad propia a los avatares que todos conocíamos.

Todos los implicados han agradecido especialmente la oportunidad que les ha dado Luzu. Alek, no sabemos si en broma o en serio, decía en sus redes sociales que animar y colorear el vídeo fue un trabajo de cinco meses en el sótano del youtuber.

El vídeo tiene menciones hasta para homenajes tipo Calvaland, y no hace falta ser un genio para saber que se convertirá en un himno entre los más nostálgicos. No hay que olvidar que esta era la cuarta temporada de Karmaland, y no sería raro que Vegetta y WillyRex, los creadores originales, decidieran rescatarlo de nuevo en el futuro. Si no fuera así, por lo menos nos quedará esta canción para recordarlo...