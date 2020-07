Si ElRubius, con casi cuarenta millones de seguidores, te parece un youtuber gigantesco, imagínate lo que debe ser sumar más de cien millones de personas como followers solo en una plataforma de vídeo. Es lo que tiene Felix Kjellberg, alias PewDiePie, que además del creador de contenido más seguido en YouTube es una de las personas con más followers del planeta.

Como muchos otros streamers el pasado finde, se lanzó de cabeza a probar el último bombazo del panorama gamer: Ghosts of Tsushima. Y muy pocos segundos después de empezar, decidió mandar el directo a la porra entre graves insultos a sus seguidores. ¿La razón? Pues que estaba recibiendo miles de mensajes y peticiones por culpa de un desliz suyo.

"¡Que os jodan! Os odio muchísimo, lo chafáis todo. Menuda mierda, sois cabreantes", dijo en un momento de rabia incontrolada. "Jodidos niños, enseño mi cuenta dos segundos... ¿y esto es lo que hacéis? Qué manera de estropear las cosas, ¿no tenéis amigos? ¿Es eso?".

No tardó en darse cuenta que no eran las mejores palabras para dirigirse a una audiencia que oscila entre las 60.000 y 120.000 personas en directo, y muchos millones más que reproducen sus vídeos después de que los suba. "Lo siento, se me fue un poco, me arrepiento de lo que dije, estaba enfadado", comentó en el mismo stream.

Ayer las disculpas fueron un paso más allá, con un vídeo dedicado al momento de furia que protagonizó el día anterior. "Quería disculparme de manera muy sincera. Hablé fatal a mis seguidores y no me gustó mi comportamiento. Tenía muchas ganas de probar el juego que cuando me hicieron spam en la cuenta perdí la paciencia".

"Quiero disculparme especialmente con aquellos fans que mandé a la mierda", añade en un vídeo de casi 25 minutos. "No me importa hablar con los fans, de hecho me gusta. Pero no me gusta cuando se meten en mi intimidad". Razón de más para recordar lo importante que es mantener la identidad a salvo en el ambiente internetero, y especialmente si eres una celebridad.