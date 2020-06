Youtuber, streamer, gamer y propietario de su propio club de eSports... TheGrefg es uno de los personajes con perfil más versátil que te puedes encontrar en Internet. El murciano ha sabido construir su imperio a base de cuidar a su público, ser activo, constante y no dejar de probar cosas nuevas al mismo tiempo que se mantiene fiel a su estilo. Pero ¿cómo lo ha conseguido? Repasamos algunas de las claves de su éxito que lo han llevado a conseguir 14 millones de suscriptores.

1. Su carisma

TheGrefg ha conquistado a muchos de sus seguidores por su capacidad oratoria; tiene muy trillada la 'voz de youtuber' (impostada y con gestos grandilocuentes y hasta cierto punto teatrales) y sabe perfectamente cuándo tiene que modular la voz para dar más intimidad, demostrar pasión o resaltar las partes más importantes. En definitiva, Grefg ha cautivado a muchos de sus fans gracias a sus dotes de comunicación y su particular humor.

2. Las colaboraciones

El streamer no tiene problema en colaborar con todo tipo de youtubers, gamers o marcas siempre y cuando esto sea en beneficio del canal. Grefg se presta a casi todo y a la vista está que no le haya importado colaborar con la nueva pareja (Sergio Reguilón) de su ex (Marta Díaz) en su equipo de eSports.

3. Los vídeos cortos

TheGrefg va al grano. El streamer ha sabido diversificar su contenido y ofrecer cosas distintas en las diferentes plataformas sin perder su esencia. De esta manera ahora resume los momentos más importantes de sus partidas en Twitch (sobre todo de Fortnite y ahora de Calvaland) para que sus seguidores no se pierdan nada. Y lo más importante: lo hace en una cantidad de tiempo de lo más asequible con una media de 15 minutos.

4. Muy activo en redes sociales

Como decimos, Grefg ha sabido diversificar su contenido una de las cosas que hace muy bien es generar hype en redes sociales para que sus seguidores vayan derechos a ver su contenido.

5. Su afán por superarse

El youtuber no ha descuidado a lo largo de todos estos años su canal de YouTube, lo que le ha ayudado a ir creciendo. Uno de sus puntos fuertes es que ha sabido reinventarse y su afán por superarse a sí mismo se ha hecho organizar algunas locuras que han derivado en eventos de lo más grandes y exitosos como su donación de pelo, el torneo de los 'Calvo Games' o su versión de Karmaland.

Por los 10 millones Grefg creó nada más y nada menos que su propia película de Fortnite, su juego favorito ¿qué tendrá preparado ahora que se acerca a los 15 millones?