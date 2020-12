Todo sobre Stark, el primer ganador de Top Gamers Academy

Era el participante con más experiencia como streamer de todos los que habían entrado en TGA, y ha salido del concurso con las miras todavía más altas. Hablamos de StarK, que a sus 22 años es el primero en alzar el trofeo dentro del pionero reality gamer.

Enfrente tuvo a Irene Fields hasta el último minuto, pero las votaciones se decantaron por el catalán con una diferencia del 11%. Inmediatamente felicitó Irene a su compi, y poco después TheGrefg y Ampeter, como responsables del tremendo entrenamiento que ha recibido durante estos dos meses.

Aunque todavía sigue creando contenido para KPI Gaming (el mismo club de esports para el que trabajaba antes de entrar en la academia), representantes de Team Queso (fundado por el youtuber Alvaro845) Movistar Riders o Wizards han pasado hoy mismo por el plató de Top Gamers Academy para plantearle que después del programa tiene más opciones.

De hecho, los finalistas del concurso han podido acceder al draft profesional con los mismos clubes, en una charla para que se planteen dónde quieren ir a partir de este punto y qué objetivos se ponen a largo plazo.

"Ahora no vais a tener a nadie detrás diciendo que hagáis cosas, os tenéis que organizar vosotros", le recuerda Max Dalmau, de Wizards, al campeón, algo aplicable a todos si quieren seguir su carrera como streamers.

StarK sale de la academia con 40.000 followers más que con los que entró solo en YouTube, y pese a hacer streamings solo una vez a la semana en Twitch también ha conseguido convencer a 25.000 suscriptores en esa otra plataforma.

Por ahora sigue formando parte de KPI, si bien no se cierra a cambiar siempre con una condición: "No me importa el dinero, quiero crecer junto a un club y que ese club también crezca conmigo".

La despedida de la academia se queda con un sabor de boca dulce por todos los aspirantes, profesores y youtubers, que hicieron de su despedida un momento memorable. Sin embargo no todo ha terminado: todavía queda el programa de hoy -que promete alguna sorpresa-, y desde la cuenta oficial ya van pensando en la segunda edición de TGA. Ojalá no tarden mucho en anunciarla... ¿quién sabe? Quizá el próximo Top Gamer podrías ser tú.