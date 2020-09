Tony Hawk: estos son los mejores lugares de Europa para hacer skate

No sería raro que en los próximos días se vuelva tendencia en YouTube y Twitch el regreso de Tony Hawk a la actualidad de videojuegos. Antes de saltar a la fama con su serie interactiva, él ya era famosísimo gracias a su arte sobre la tabla, y ha compartido sus lugares favoritos para hacer skate en Europa.

Su repaso empieza en La Iglesia del Skate, que está en Llanera (Asturias). Décadas después de ser abandonada, la comunidad de skaters lo rehabilitó ante la necesidad de contar con un espacio cerrado en un pueblo en el que llueve 200 días al año. "Este lugar es increíble y es un ejemplo asombroso de colaboración entre el mundo del arte y el skate. Estoy deseando poder visitarlo en cuanto podamos retomar los viajes", explica Hawk.

La iglesia del Skate en Llanes es una maravilla | Activision

El Bowl de Marsella es el siguiente de la lista. Se trata del mayor parque de skate de Francia, y se ha convertido en la meca de los skaters del circuito internacional. Con unas increíbles vistas de la playa, se trata de un icono dentro de la escena, y ha sido parte de la base del skate europeo durante los últimos 30 años.

El Bowl de Marsella, imprescindible | Activision

Skatehalle en Berlín es otro de los imprescindibles para Tony. Es un gran parque cubierto que ofrece, tanto a los skaters de calle como a los de interior, un lugar para perfeccionar sus trucos. Cuenta además con la rampa interior más grande de Europa.

Una chulada en mitad de Berlín | Activision

Plainpalais Skatepark (Suiza) es uno de los pocos que no ha visitado el skater por su reciente inauguración, pero está deseando verlo en persona: "Todo el material que he visto de la zona me parece una locura. Algunos de los chicos del equipo han estado, y les ha encantado".

Un paraíso para los patinadores | Activision

Si has estado en Londres y has paseado por la orilla de enfrente del Big Ben, es imposible que no te hayas fijado en Southbank. En palabras de Tony, "es el ejemplo perfecto de un parque creado por la comunidad. Se ha convertido en centro de atención para los skaters de Reino Unido, y un destino para los turistas de todo el mundo".