¿Sabes en qué te fijas cuando conoces a una persona? ¿Tienes claro realmente qué te atrae a primera vista? Probablemente si le das la vuelta a las preguntas y piensas cómo resultas más atractiva te venga a la cabeza tu neceser de maquillaje, pero eso está pasado de moda, y mucho. De hecho los expertos en relaciones han hablado y han revelado las cosas que les parecen más sexys de una persona más allá de pintarse la cara o peinarse. Vamos a ver, no dudes que ayude eso de ir arreglado y tal, pero donde estén estas cinco máximas que se quite el mejor cosmético.

1.-Sonríe

Un sonrisa de oreja a oreja es la mejor carta de presentación y de despedida. Porque alguien que siempre sonríe transmite buen rollo, energía positiva y produce ganas de estar a su lado. ¡Es muy simple! Además, el simple hecho de sonreír, no sólo produce beneficios a quien te mira, sino que a tu cerebro, este gesto, le envía señales de que realmente estás feliz y, por lo tanto, realmente piensa que lo estás. ¡Son todo ventajas!

2.-Aprende a escuchar

Si quieres llamar la atención de alguien puede que pienses que la mejor idea es ser el centro de atención, pero es una equivocación. Lo mejor es escuchar todo lo que te digan e interesarte por la historia que quieran contarte. Cuando nos sentimos escuchados por alguien la sensación que tenemos es de feeling instantáneo con esa persona. Así que ya sabes, pregunta, escucha, y sonríe. Que es gratis.

3.-Controla tus palabras

Todo lo que sale de nuestra boca, aunque sea en forma de broma, tiende a materializarse. Por eso debes controlar perfectamente lo que salga de la tuya. No permitas que los comentarios negativos te hagan llevar contigo un halo de mal rollo que hará que las personas se alejen de ti. Somos como imanes, así que pronuncia frases positivas y da lo mejor de ti, y tendrás papeletas para aspirar a ser la persona más sexy de la tierra.

4.-Sé amable

Cuesta lo mismo ser amable que no serlo. Y cuando vemos a alguien que es amable con los demás, que tiende a ayudar, que siempre tiene buenas palabras, se enciende en nuestro cerebro una parte que está directamente relacionada con la atracción sexual. Por eso cuando ves a alguien malrrollero no suele gustarte, y evidentemente a cualquier persona le pasaría lo mismo si tú actúas así. Recuerda: que un día malo no arruine tus formas.

5.-No tengas miedo de expresar tus sentimientos

Esto es lo más importante. Las personas transparentes que expresan lo que sienten resultan muy, muy atractivas, porque no les hace falta un escudo que tape su inseguridad. Si sientes algo por alguien y te apetece, díselo; si tienes ganas de llorar un día porque sí, hazlo; y si a los cinco minutos de hacerlo te entra necesidad de reír a carcajadas, no permitas que tu cuerpo no lo haga por el qué dirán. Naturalidad al poder.

Aunque te parezca simple, estas cinco claves son la base del porqué a veces una persona menos atractiva que otra consigue ligar más. No sólo cuenta el físico en el terreno de Cupido.