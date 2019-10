Pasaste unos meses maravillosos a su lado, llegaste a pensar que lo vuestro sería para siempre y no dudaste en decirle ‘Te quiero’ pero… lo vuestro acabó como el rosario de la aurora. Vale, hasta aquí todo sería una historia de lo más normal. El problema viene cuando el tiempo va pasando y tú sigues dándole vueltas a la cabeza. Si no dejas ni un día en pensar en tu ex, estos son los pasos que debes seguir para hacer borrón y cuenta nueva. ¡No hay mejor día que hoy para comenzar a practicarlo!

1.- La lista infalible

Este método es algo imprescindible y para hacerlo debes tomarte tu tiempo: unas horas, unos días o, incluso, unas semanas. ¡Lo que tú necesites! Debes hacer en un folio en vertical dos columnas, una en azul con las cosas buenas que existían entre vosotros y otra en rojo con las cosas no tan buenas. Puedes meter de todo: situaciones vividas, defectos, comportamientos… ¡tooodo lo que se te ocurra! Una vez la tengas acabada fíjate bien si está más lleno el lado azul o el rojo. Si es el rojo, debes seguir leyendo. Si es el azul, salta al consejo número 4.

2.- Llamada a tus colegas

Si a pesar de saber que lo vuestro no fue ninguna maravilla aunque a ti te lo pareciese gracias a la lista hecha anteriormente no consigues terminar mentalmente con esta historia, haz una llamadita a tus colegas y organiza una quedada. Cuéntales tu movida y pídeles que te echen una mano a la hora de darte su opinión sobre la relación que manteníais. Esto te hará abrir los ojos en cuestiones que quizá tu tenías olvidadas y corroborará si esa persona es o no para ti.

Grupo de amigos en la universidad | Getty

3.- Abre tu mente

Lo esencial ahora que la razón ya está convencida, es que hagas lo mismo con tu corazón. Y pasado el tiempo ‘de luto’ que todos necesitamos cuando rompemos una relación, llega el momento de abrirse y experimentar cosas nuevas. Eso significa que debes salir con otras personas, explorar otros terrenos y así poder comparar historias, ¡porque quizá lo que te parecía idílico era solo así de perfecto porque no conocías nada más con lo que compararlo! ¿O acaso sabrías si te gusta el helado de vainilla si solo pruebas el de fresa? ¡Claramente no!

4.- Y si nada de esto funciona…

Y si nada de esto funciona y sigues con tu ex en la cabeza dando vueltas 24/7 y suspirando cada vez que recuerdas vuestra historia, quizá deberías dejar de lucha contra ti mismo y aceptar que sigues enamorado de esa persona. Coge el teléfono y proponle quedar para tantear si a la otra parte le ocurre lo mismo. ¡A veces segundas oportunidades sí son buenas!