Es el momento de Taylor Swift. ‘The Man’ es uno de los temas que se pueden encontrar dentro de ‘Lover’, su último disco. Un álbum que ha supuesto el comienzo de una nueva era, una en la que la cantante ha cogido por completo las riendas de su carrera musical.

Y es que ‘Lover’ se trata del primer disco que verdaderamente le pertenece, ya que posee todos los derechos de las canciones. Taylor Swift ha dicho basta y está utilizando su voz para empoderarse y denunciar el machismo que se vive dentro de la industria musical.

Después de denunciar a través de sus redes sociales el chantaje del que estaba siendo víctima por parte de sus antiguos productores musicales (que le impedía cantar sus propias canciones), fue escogida por Billboard como la mujer de la década.

Durante su discurso de aceptación sus palabras estuvieron enfocadas precisamente en esta misma línea: “Taylor Swift hizo un gran discurso sobre el desequilibrio de género en la industria y todo el mundo debería verlo. Verla quebrarse como ha sido imposible que la valoren objetivamente como mujer en la música fue desgarrador, y creo que todos deberíamos examinar si juzgamos el arte de las mujeres con un ojo crítico extra, y por qué”, comentaba James Blake en su cuenta de Twitter.

A partir de entonces hemos podido ver a una Taylor Swift más madura. La cantante criada en Nashville ya mató en su anterior disco a esa chica buena y cándida que cantaba country en temas como ‘Bad Blood’ o ‘Look What You Made Me Do’, contaminada por el odio y la envidia de la industria discográfica.

Sin embargo, ahora la cantante da un paso más y se planta contra la industria musical y contra todos aquellos que la han juzgado o dudado de su talento por ser mujer: “Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo. Preguntándome si llegaría más rápido ahí si fuera un hombre”, dice la canción.

En una conversación con Lana Wilson, directora de su documental ‘Miss Americana’ comenta que llevaba tiempo dándole vueltas al concepto: “siempre he pensado que quería hacerlo de una forma satírica y en cierta manera divertida pero también es un punto muy serio. Pienso que cuando se me ocurrió la idea de que ‘si fuera un hombre, sería el hombre’, sería como si pensarais que soy genial por hacer estas cosas al ser un chico, saliéndome con la mía, aplaudiéndome”.

‘The Man’ es una crítica al machismo y a las exigencias que se viven por el simple hecho de ser mujer. El vídeo está dirigido y protagonizado por la propia cantante que se ha sometido a un radical proceso de caracterización con el que está irreconocible. Además, ha contado con el 'cameo' de Dwayne Johnson para que la doble.

Para transmitir su denuncia con un tono divertido ha parodiado las masculinidades tóxicas que se pueden ver representadas, por ejemplo, en la película de 'El lobo de Wall Street'. La película de Scorsese está protagonizada por Leonardo DiCaprio, al que Taylor menciona en la canción.

La canción tiene algunas frases lapidarias como estas:

“Si estuviera por ahí presumiendo mis dólares, sería una perra, no un campeón. Me elegirían para ser malo. Así que estaría bien que esté molesta”.

“No menearían sus cabezas y ni se preguntarían cuánto de esto merezco. Lo que llevaba puesto, si era grosero. Podría ser separado de mis buenas ideas y movimientos de poder”.

Para componer la canción trabajó con Joe Little y piensa que él la estaba escribiendo la letra para sus dos hijas pequeñas: “Me gusta darme cuenta de que de veras tenemos aliados en la civilización masculina”.

Además, la cantante anunció hace unas semanas que firmaba con Universal y resaltaba que era una mujer la que se encontraba al frente:

“Me enorgullece ampliar mi asociación con Lucian Grainge y la familia de Universal Music firmando con Universal Music Publishing Group, y por la oportunidad de trabajar con Jody Gerson, la primera mujer que dirige una gran empresa de publicación musical. Jody es una defensora de la potenciación de la mujer y una de las líderes más respetadas y consumadas de la industria. Troy Tomlinson ha sido una parte increíble de mi equipo durante más de la mitad de mi vida y un apasionado portador de la antorcha de los compositores. Es un honor trabajar con un equipo tan increíble, especialmente cuando se trata de mi cosa favorita en el mundo: escribir canciones”.

Esta es la pullita que le dirige en el vídeo a su antiguo productor musical Scooter Braun: