En este nuevo vídeo de 'CarminaTube', Carmina no está sola, su hija María León también prueba las gafas de VR y se enfrenta a uno de sus mayores miedos en el videojuego Until Dawn: Rush of Blood.

'CarminaTube' es el formato protagonizado por Carmina Barrios y dirigido por Paco León. Carmina comparte su sabiduría con toda la gente dispuesta a escucharla. Vlogs de belleza, moda o las conversaciones con sus vecinas y amigos son algunos de los contenidos que construyen el universo de 'CarminaTube'.