Isa Calderón trae la primera review del año. La película de la que viene a hablar es de 'The killing of a sacred deer' traducida al español como 'el sacrificio del ciervo sagrado'. Es un film de Yorgos Lanthimos le ha hecho reflexionar varios días porque no era capaz de saber qué le fallaba de ésta. Finalmente ha descubierto cuál es dicho fallo y quiere compartirlo con todos nosotros.