Mongolia nos explica en qué cosiste la Yihad Individual

Del islamismo radical surgió, en 2004, esta otra doctrina conocida como yihadismo individual. Su líder y fundador, Setamarian, apuesta por el individualismo terrorista y los beneficios que supone.

Ser yihadista individual conlleva desde ser tu propio jefe hasta no poder ser delatado por otro compañero pero también una serie de desventajas tales como no tener a nadie con quien comprobar los explosivos o las dudas que puedan surgir respecto a la promesa del paraíso. Gracias a Dario Adanti y Edu Galán aprenderemos todo lo que hay que saber sobre esta alternativa yihadista.