Nombre: Carlos Peña (Charlynighter)

Fecha nacimiento : 09/02/1989

Territorio: Esports & Gaming

-¿Cuántas horas dedicas al día a realizar tus streams?

Suelo hacer entre 3-4 streams a la semana en Twitch en horario nocturno, aunque ahora mismo estoy mas centrado en crear contenido en YouTube donde pueda ayudar a otros que quieren empezar o quieren dedicarse al mundo de los videojuegos, ya sea como creador de contenido, jugador profesional, caster, etc.

-¿Qué es lo que más te gusta de los eSports?

Lo que más me gusta es la pasión con la que se viven. He visto partidos en vivo de fútbol, baloncesto, tenis, beisbol e incluso fútbol americano y creo que esa pasión puede ser perfectamente válida para los eSports de aquí a unos años (ahora ya se viven pero a menor escala). También el ambiente que hay, la tensión en partidos importantes y, en muchos casos, el buen rollo para mi es clave.

-Te dedicas a buscar el talento, ¿qué tiene que tener un streamer para que te llame la atención?

Busco principalmente a alguien especial, alguien distinto, alguien que con simplemente verle en directo me enganche. La gente piensa que es fácil ponerse delante de una cámara y grabarse jugando, cuando es algo más complicado de lo que parece ya que el carisma, la personalidad y la conexión con la gente que te ve al otro lado es lo mas importante.

-¿Qué consejo le darías a alguien que quiera dedicarse profesionalmente a competir en equipos de eSports?

Lo primero de todo es que tiene que tener claro y ser consciente que a día de hoy no es fácil. El problema principal es la visibilidad y la cantidad de jugadores buenísimos que o bien no hacen stream o no crean contenido y nadie sabe quienes son. Me parece indispensable que si un jugador, sea el juego que sea, quiera competir (siempre que el juego lo permita), tiene que darse visibilidad (hay muchas vías, desde streaming, hasta subir clips en Instagram/Twitter o subir vídeos con sus mejores jugadas en YouTube). Una vez se tenga esto, recomiendo intentar participar en la medida de lo posible en torneos amateur, donde te puedas enfrentar a jugadores con niveles similares y demostrar que estás por encima de la media. Otra opción es intentar entrar en algún 'academy' de algún equipo, donde el jugador pueda aprender desde abajo y entrenar con los mejores.

-¿Cómo surgió tu colaboración con Epic Games? Es decir, ¿cómo o por qué contactaron contigo?

Yo estuve un tiempo trabajando con Supercell (Clash Royale) como caster, y cuando decidí dejar de trabajar con ellos, hablé con el responsable de España de Epic Games, el cual previamente había trabajado en algún torneo privado con ellos para Fortnite y de ahí empezó esa relación profesional. Tengo que decir que es un placer trabajar con Solapaine y con Epic en general.

-¿Hasta dónde te gustaría llegar en los eSports?

Me gustaría poder llegar a ser un referente en la industria. Ahora mismo me dedico a buscar talento dentro del mundo de los videojuegos (donde les ayudo, asesoro, y les apoyo para que mejoren su imagen personal, y puedan llegar a tener una gran carrera), y al mismo tiempo creo un contenido para que todos aquellos que no saben dónde, cómo y cuándo empezar, puedan hacerlo. Todavía tengo mucho recorrido y voy paso a paso.

-Además de Fortnite, ¿qué otro juego te gusta?

Llevo jugando a videojuegos desde que tenia 5 años y la verdad que juego todo tipo de juegos. Desde shooters como Call Of Duty, Escape From Tarkov, o Counter-Strike, hasta juegos de estrategia, estilo Civilization, juegos deportivos como Fifa, NBA 2K o juegos de rol.

-¿Qué jugador dirías que es tu favorito?

Depende mucho del juego en realidad. Españoles me gustan, en Fortnite Vorwenn, en Fifa me gusta JRA, en CSGO me gusta Lowel y en Lol soy muy fan de Antonio de Giants.

-¿Qué le dirías a esa gente que no entiende el mundo de los deportes electrónicos?

Lo primero de todo que no entiendan la palabra "videojuegos" o "eSports" como una adicción o algo malo. La gente más mayor está acostumbrada a ver en las noticias que jugar a videojuegos o dedicarse a ello es algo malo y para nada es así. Es una industria en crecimiento y que para muchos es tanto un estilo de vida como un trabajo. Tengamos en cuenta que actualmente los videojuegos mueven más dinero que el cine o la música.

-¿A quién te gustaría ver en esta sección? ¿Por qué?

Me gustaría ver a Perxitaa (Creador de contenido y CEO de Ramboot), Diego Soro (CEO de Cream Esports - @supersoso en Twitter), o Alvaro845 o Alicia Morote (CEOs de Team Queso), porque creo que pueden aportar una visión muy interesante dentro de los eSports y de gestión de equipos.