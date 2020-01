Juana Sánchez es una joven murciana que ha logrado convertir su gran pasión, la moda, en un modo de vida. Un proyecto que empezó como una mera diversión en una tarde universitaria y bajo el nombre de una de las grandes reglas de la moda: "un buen zapato siempre tiene que ir acompañado de un buen bolso". Desde entonces, ha enamorado a más de 27.000 personas con su estilo sencillo y su cercanía. Estudió periodismo con la aspiración de escribir sobre moda y, sin embargo, se ha convertido en 'chica de revista', ya que algunas publicaciones recomiendan sus outfits como ejemplos a seguir. Además, reconoce que la industria textil es una de las contaminantes e intenta concienciar sobre ello. Descubre a Juana Sánchez de 'Zapatos buscan bolso'.

·Nombre: Juana Sánchez

· Redes sociales: Instagram @zapatosbuscanbolso (27.097 seguidores)

·Fecha nacimiento y horóscopo : 28/11/1992, Sagitario

-¿Cuándo y cómo empezaste con el blog?

Empecé en 2013 mientras estaba estudiando mi primera carrera, siempre recordaré una tarde mientras hacía un trabajo con mis amigas y hablábamos de lo que me gusta la moda, la fotografía, el tema de redactar mis propios post para enseñarle al mundo mi forma de ver la moda y como ya en aquel entonces disfrutaba escogiendo looks para mi día a día. Fue entonces cuando supe que empezaría en este mundo. Aquella tarde de universidad se convirtió en la tarde en la que nos pusimos a diseñar el logo, y a abrir una cuenta de blog, todavía la recuerdo como si fuera ayer mismo. El principio fue un poco difícil porque mantener esto una persona sola es difícil, sobre todo por el tema de fotografía, así que desde el primer día en cualquier hueco llamaba a una amiga y nos íbamos a hacer fotos con la ropa que llevaba en ese momento.

-¿Por qué el nombre de ‘Zapatos buscan bolso’?

Creo que el nombre lo pensé mucho antes de pensar incluso en hacerme cualquier cuenta en las redes sociales. Yo soy devoradora de revistas de moda, me gusta saber por qué se combina una prenda con otra, o los colores, texturas, etc. Y en uno de esos artículos había una frase que decía que "un buen zapato siempre tiene que ir acompañado de un buen bolso" y me marcó mucho porque me representa totalmente, soy una adicta a ambas cosas. Cuando leí esto esa frase se quedó marcada en mi cabeza y, como ya tenía dentro las ganas de empezar en este mundo, esa frase se fue modificando hasta llegar a lo que es hoy mi nombre.

-¿Dónde encuentras la inspiración? ¿Quiénes son tus referentes dentro del mundo de la moda?

La inspiración me viene de todo lo que veo. Siempre me estoy fijando en la ropa que llevan las demás, en televisión, revistas de moda, en la calle... es algo que me sale innato, me llama la atención ver cómo la gente combina sus prendas y yo creo que me inspiro de todo, es verdad que no me gusta fijarme en nadie en especial, pero al final siempre hay algunas personas con las que te sientes más identificada en cuanto a estilo. Si tuviera que señalar a algunos referentes en el mundo de la moda para mi serían, en primer lugar, Diana de Gales, sin dudarlo, y más actual Gala González o Paula Ordovás.

-¿Cómo definirías tu estilo?

Lo definiría totalmente casual y lleno de color. Me encantan los looks de diario, con deportivos o algún tipo de botín, los jeans... En definitiva, los looks cómodos para el día a día, siempre lo he dicho, mi conjunto favorito para vestir es una camiseta básica blanca, un vaquero de talle alto y tipo slouchy y unas deportivas y a partir de ahí jugar con los complementos. También es verdad que prefiero las prendas lisas sin ningún estampado y que sean de colores vivos o claros, aunque es verdad que un total look negro me gusta bastante, suelo preferir las prendas más coloridas. Esto no quiere decir que de vez en cuando no me guste arreglarme, me fascinan los zapatos de tacón y cuando tengo oportunidad me pongo el look más lady posible.

-Nombra tres prendas o accesorios sin los que no podrías vivir

Como he dicho antes creo que una camiseta blanca, un vaquero y unas deportivas.

-¿Qué es lo que te diferencia de otras influencers?

Yo creo que es como todo, lo sigues por su forma de vestir y te quedas por su forma de ser o porque conectes con esa persona más allá de que vista o no bien y yo creo que eso es lo que nos diferencia. A mí me gusta ser cercana con mis seguidores y contestarles siempre a todo lo que me preguntan de forma rápida, es la parte que más me gusta de las redes sociales, al final tienes que ser tu misma y mostrarte tal cual.

-¿Te esperabas tener tanto éxito cuando empezaste?

Es en lo que menos pienso. Me gusta la comunidad que tengo en Instagram y me gusta trabajar para ella. Al final el éxito o no yo creo que depende del trabajo, la constancia y la ilusión. Claro que no pensaba en llegar a formar esto pero tampoco me obsesiona el número de seguidores, para mi es mucho más importante el trato que tengo con cada uno de ellos y lo que disfruto trabajando en esto.

-Trabajas a la vez que mantienes tu cuenta de Instagram y el blog, ¿cómo de exigente es dedicar tu imagen a las redes sociales?

Todo se puede llevar con organización. Yo me organizo por semanas y me programo los shooting de fotos, el tiempo que me lleva seleccionarlas, editarlas, redacción... Todo lo llevo en mi agenda y sin ella si que no podría vivir. Como he dicho, todo el trabajo que lleva detrás lo puedes llevar a cabo cuando te gusta muchísimo este mundo y este trabajo y con constancia, de este modo sacas tiempo para todo.

-Murcia está muy infravalorada. ¿Ha supuesto para ti algún problema no vivir en una gran ciudad como Madrid o Barcelona a la hora de trabajar para marcas o llegar a cierto tipo de público?

En cierta parte. Me explico, a Murcia le cuesta confiar un poco en este mundo, de hecho he trabajado más con marcas de fuera que con murcianas. Es verdad que poco a poco si que veo un poco más como pequeñas marcas me preguntan un poco para saber cómo va este mundo porque quieren trabajar conmigo pero lo digo, casi todos los trabajos que he tenido han sido con marcas de Madrid o Barcelona. Problema como tal no he tenido ya que hoy en día gracias a Internet una marca puede estar en todas las regiones, si una chica o chico quiere algo pues desde su casa lo compra independientemente de dónde esté esta tienda.

-Eres, además, Periodista, ¿te gustaría dedicarte a escribir para alguna revista icónica de moda?

Si, de hecho yo empecé periodismo sabiendo perfectamente a qué me quería dedicar y en qué ámbito me quería desarrollar. Me encanta el mundo de la moda y el periodismo, así que es fácil la respuesta. También es cierto que últimamente el tema de marketing y comunicación me gusta muchísimo y está tan relacionado con mi trabajo en redes sociales que me encanta aprender cosas nuevas sobre este ámbito.

-¿Hasta dónde te gustaría llegar con el blog? ¿Tienes pensado expandir tu marca a otras plataformas como, por ejemplo, retomar tu canal de YouTube o diseñar tu propia línea de ropa?

Siempre he sido ambiciosa y miento si te dijera que me conformo con el estado actual del blog. Siempre estoy buscando facetas nuevas porque me aburre estancarme siempre en lo mismo, el tema de Youtube lo dejé porque no me motivaba lo suficiente, me gustan mucho más los vídeos más cortitos, de otro formato y visionado rápido para la gente que lo ve, por eso me estoy animando a hacerlos cada vez más en mis redes sociales con ideas de looks o cualquier cosa que me guste. Lo del diseño de ropa sería un sueño, pero por ahora sigo trabajando en lo que tengo, aunque nunca digas nunca...

-Las bloggeras parece que nunca podéis repetir outfit, ¿te plantearías cambiar tu concepción de la moda para que fuera más sostenible? ¿Piensas que se puede ser prescriptora de 'slow fashion'?

Creo que es necesario, y cada vez lo digo más en mis redes sociales e intento aplicármelo a mi misma. Hemos llegado a un punto en el que te compras ropa para una sola vez y esto no puede ser. Yo es verdad que sigo poniéndome todas las prendas da igual los años que las tenga e intento comprar lo justo que me haga falta. También es verdad que con muchas marcas que trabajo me regalan ropa y yo siempre intento concienciar a la gente que esto es un trabajo, yo en mi vida compro muy poca ropa porque la moda es muy bonita pero una de las industrias que más contamina y eso tenemos que pararlo, reflexionar y empezar a concienciarnos. Siempre he sido de apoyar la reutilización de la ropa y es verdad que muchas veces la gente me pregunta que de dónde son estas prendas y cuando les digo de otro año como que se sorprenden o extrañan y siempre se lo explico, seguiré defendiendo la moda sostenible, de gran calidad y la precisa.

-¿A quién te gustaría ver en esta sección? ¿Por qué?

Me gustaría ver a gente que disfrute con lo que hace y que trabaje en ello. Gente que sea original en su contenido como por ejemplo @Michenlo