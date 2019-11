Con risas se lleva todo mejor, y Jorge Rodríguez Moyano sabe un rato de eso. En las redes habla sin tapujos de cualquier tema, y se hace llamar Maricón en Japón, algo que según él mismo le describe perfectamente. Si ese es el nombre de la cuenta en Instagram, imagínate el contenido: sin pelos en la lengua, con el humor por bandera (arcoiris) y tanta simpatía que apenas nos cabe en esta entrevista. Te adelantamos una cosa: el "ja, ja, ja" es una constante en sus respuestas, y seguro que te cae igual de bien que a nosotros...

-Nombre completo: Jorge Rodríguez Moyano

-Perfiles en redes: Instagram @mariconenjapon, con 18.8k

-Fecha de nacimiento y horóscopo: 20 de Febrero de 1995 / Piscis

-¿Por qué ese nombre artístico?

Tenía que ser algo relacionado con Japón y aproveché que soy maricón para la rima fácil, ja, ja.

-Tienes un sentido del humor brutal, ¿cuándo lo descubriste?

Pues creo que es algo que siempre me ha acompañado, de pequeño se metían mucho conmigo por ser diferente al resto de los niños y supongo que aprendí a reírme de mí mismo en parte como escudo.

-¿Ya eras el gracioso de pequeño en el colegio?

Yo creo que sólo para mis amigos de confianza, hasta la adolescencia no me solté del todo y seguía teniendo muchos reparos para ser yo mismo con todo el mundo.

-¿Cómo vives tu pasión por Japón?

¡Pues vivo en Japón desde hace un año y dos meses ya! Lo que más me gusta es que al ser una cultura tan diferente a la nuestra, cada día aprendo algo nuevo y siento que crezco más estando fuera de mi zona de confort.

- No dudas en llamarte ’maricón’ como nick, hay quien cree que esa palabra tiene connotaciones negativas, ¿tú no lo piensas?

Sí, por supuesto 'maricón' se ha utilizado siempre como un insulto y a mí me lo han dicho innumerables veces como algo despectivo. Lo que hemos hecho desde el colectivo LGTB+ es apropiarnos de una palabra que nos ha invalidado durante años para empoderarnos y que no nos haga daño nunca más.

Personalmente yo lo utilizo para que todes vean que no solo no me avergüenzo de lo que soy, si no que me alegro y me enorgullezco de ello.

-¿Has vivido situaciones de bullying por tu condición sexual?

Sí, sobre todo durante mis años de instituto. Hubo un tiempo en que los niños de mi clase pegaban el culo a la pared gritando "¡Que viene el maricón!" cuando yo llegaba a clase. Ahora me hace gracia en realidad, eran completamente ineptos pero hay que reconocer que eran hasta ingeniosos.

-¿Tienes muchos haters y cómo lo llevas?

La verdad es que apenas tengo y me sorprende mucho. Por supuesto me han llegado mensajes muy desagradables y algunos homófobos, pero en general mucho menos de lo que yo me esperaba. Supongo que también es porque mi cuenta no tiene tanto alcance como para que los haters vayan a por mí.

Maricón en Japón | ©Maricón en Japón

- Tienes vídeos en la red con gran sentido del humor, ¿nunca nadie ha reaccionado mal al grabarlos?

Hay gente que no entiende nada mi humor y a veces se molesta pero por lo general las reacciones son bastante positivas.

- Si por ejemplo vas a una tienda, ¿pides permiso antes de grabar o te gusta que sea espontáneo todo?

Me gustaría decir que sí, pero la verdad es que le echo muchísima cara. He grabado en mil sitios en los que estaba prohibido. Cuando me regañan pongo cara de guiri desubicado, ja, ja.

-¿Recuerdas el primer vídeo que subiste a Instagram y tuvo feedback? ¿Qué sentiste?

Las primeras stories de instagram que grabé fueron en el aeropuerto nada más aterrizar en Japón, con cara de no haber dormido en mi vida y contando las mismas pamplinas que cuento a día de hoy. Al principio solo me comentaba gente conocida pero en cuestión de dos semanas ya recibía mensajes de apoyo de un montón de gente. Era una sensación súper extraña pero me motivó muchísimo pensar que había gente desconocida que se estaba interesando por mi vida.

- Hay quien dice que el mundo de los influencers es muy frío y falso, ¿tú también lo piensas o tienes amigos del gremio?

Yo creo que hay de todo. Tengo amigues influencers que son un amor de personas, mucho más incluso de lo que parecen en los vídeos. En general la gente que he conocido gracias a esto ha sido fantástica, pero por supuesto siempre hay personas que no son honestas y con las que yo prefiero evitar el contacto.

Maricón en Japón | ©Maricón en Japón

- ¿A quién sigues tú en la red que sean referentes para ti?

Anabel Mua, Las Cardachians, Tigrillo, Nekojita, Puto Chino Maricón, Abipower....creo que todes me han inspirado de alguna forma a la hora de generar contenido. Aparte La vecina rubia es como mi madrina de Instagram, ella creyó en mi mucho antes de que yo lo hiciera.

- ¿Tu familia ve tus publicaciones? ¿Qué opina?

Sí! Lo ven todo! Mi madre es como mi manager, siempre está pendiente de la gente que me sigue y de todo lo que comentan ja, ja. El resto de mi familia me sigue y me da mucho feedback y eso me da mucha alegría porque aún estando tan lejos siento que están conmigo por un momento

- ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha dado las redes sociales?

Lo mejor sin duda es la vida que me ha dado. Ha habido veces que he salido de casa a descubrir cosas nuevas de Japón porque sentía que tenía que hacerlo por toda la gente que me sigue y espera mis stories. Soy mucho menos perezoso que antes gracias a eso, y además en los primeros meses en los que no tenía amigues apenas, mis followers fueron una compañía súper necesaria para mí a través de la pantalla.

Y lo peor diría que es el tiempo que requiere. Cuando no tenía nada que hacer no me importaba, pero ahora que estudio y trabajo a la vez a veces es un absoluto desafío mantener las redes activas. En estas ocasiones, si el feedback no es muy bueno me vengo un poco abajo, pero intento sacar tiempo de debajo de las piedras.

-¿Cuál es tu lema de vida?

Hay que darle fantasía al día a día. A veces no hacemos cosas porque la gente pueda pensar que son una tontería o que no merecen nuestro tiempo, pero yo creo que todo lo que nos haga felices, por muy estúpido que pueda parecer, merece la pena.

Maricón en Japón | ©Maricón en Japón

-¿Cómo te ves de aquí a diez años?

Mi vida está en constante cambio así que no tengo ni la más remota ja, ja, ja, ja me imagino que estaré de vuelta en España, trabajando de algo en lo que pueda usar el japonés y haciendo las mismas tonterías con la misma nula vergüenza.

-¿De dónde sacas las ideas para tus publicaciones?

Japón en sí es mi mayor inspiración. He soñado desde pequeño con estar aquí y además Tokio es una lluvia constante de ideas para fotos divertidas, y sobre todo para vivir experiencias locas que enseñar en stories.

- ¿Quieres dedicar unas palabras para aquellos que te siguen?

Me gustaría decirles que ojalá algún día pueda devolver personalmente a cada une todo el amor que me dan cada día. A veces me frustra mucho no poder darles toda mi atención y conocerles personalmente, pero de verdad que son como mis amigues y siempre están ahí para darme fuerzas cuando lo necesito. Les amo.

- Y, por último, ¿a quién te gustaría ver en esta sección?

Me encantaría ver a Holly Molly, la he descubierto hace poco y nos hemos hecho súper ciber amigues y de verdad que lloro de risa con ella. Tiene un humor súper particular que no me cansa jamás. Estoy seguro de que su entrevista sería una fantasía ♥️