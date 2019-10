¿Alguna vez te has preguntado cuánto te costaría vestir como una auténtica idol de K-pop? Siempre brillantes, ya sea en sus redes sociales, presentaciones o conciertos, lo más normal es asociar el estilo de vida de estas estrellas con detallitos de alto standing. Algunas de las prendas o complementos que llevan son regalos o préstamos de las marcas, que ven en los artistas una oportunidad para promocionar sus productos.

Un buen ejemplo de lujo, buen gusto y outfits cool es el grupo Blackpink, que en su videoclip 'Kill This Love' tiene invertido un buen dinero solo en lo que llevan puesto sus protagonistas. Lo más barato son unos guantes que rondan los mil euros, ¡y hay vestidos que cuestan mucho más que un coche nuevo! Mi favorito, aunque solo sea por el nombre, es 'Embroidered Puff Ball Bustier Dress In Silk Taffeta', y vale más de 15 000 euros... ¿alguien me los presta? O mejor, ¡que me lo regale!

Nadie dijo que los sueños fueran baratos. De hecho, si los outfits de las estrellas estuvieran al alcance de todos los bolsillos, quizá dejarían de ser tan estrellas. En cualquier caso, vete ahorrando si quieres ser como ellas.