¡Hola chicos! ¿Qué tal ha entrado el año nuevo? Yo que llegué a España en 2019 me puse a hacer balance de lo que había pasado en ese año y la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he vivido y aprendido. Me costó un poquito el idioma, que es muy diferente a lo que estaba acostumbrada.

En corea, al alfabeto lo llamamos Hangul, y son bloques de sílabas que tienen una pronunciación única. Hay 24 fonemas: 14 consonantes y 10 vocales, por lo que hablarlo, en cuanto a sonidos es más sencillo que el español aunque los sonidos sean completamente distintos. Además, podemos escribir horizontalmente, de izquierda a derecha, de manera vertical de arriba hacia abajo... un montón de posibilidades a las que te acostumbrarás si te animas a estudiar mi lenguaje nativo.

Para que veas que no es tan complicado, he grabado un vídeo de introducción donde te explico cómo funciona. En caso de que quieras saber más, no dejes de decírnoslo y seguiremos con estas clases exprés. Con un buen profesor (o profesora), ¡seguro que te resulta muy sencillo y divertido!