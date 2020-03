Lávate las manos, quédate en casa, no hagas acopios de alimentos… hay mensajes que a día de hoy todos tenemos muy claros (o deberíamos), ya que nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes y que tiene muy difícil solución si no cumplimos las normas. En el lado positivo, hay que mirar con optimismo el buen rollo general que se percibe en redes sociales, así como las iniciativas que mucha gente está sacando adelante para hacer de este periodo algo más llevadero.

Sin embargo, hay consideraciones que se han quedado fuera de la mesa. Por ejemplo: ¿qué va a pasar cuando la gente se quede sin ideas? ¿Cuando estemos cansados de jugar al bingo por las ventanas? ¿De hacer yoga online? Es lo que se plantea (con ironía y muy buen humor) Pepe Demi, un mallorquín que desde su por ahora pequeñita cuenta de Twitter lanza preguntas al aire relacionadas con la crisis actual.

“Solo llevamos dos días, que hemos tenido resacas más largas”, asegura al principio del vídeo viral. Después, con ayuda de una pizarra, comienza a explicar gráficamente los puntos clave del confinamiento en una línea temporal. “En el día 1 ya había iniciativas para jugar al bingo, para hacer trapecismo y puenting por la ventana… Si el día 1 me estáis ofreciendo todo esto, ¿qué me vais a ofrecer el día 10?”.

Aunque pueda tener parte de razón, todo es en realidad una broma y una alabanza medio escondida a la imaginación de la gente, lo que combinado ha provocado que se comparta de manera exponencial. Influencers, actores y hasta políticos han retuiteado su clip, haciendo que ahora haya varios vídeos iguales circulando por las redes y por WhatsApp que suman varios millones de visitas.

Si bien por ahora no ha tenido el mismo impacto, Pepe se ha atrevido con otro tema preocupante: la operación bikini. “Teníamos un pacto de no agresión, y habéis ido a saquear mercadonas como si no hubiera un mañana”. Según él, las frutas y verduras han dejado paso a las “pizzas congeladas y los Phoskitos”, y llama a que pese a estar en cuarentena, se puede seguir comiendo sano. Sin duda, un certero análisis que no verás en ningún informativo.