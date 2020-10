Ander y la broma de Ibai: de estar despedido al "día más feliz" en la G2 House

"Se me hace muy raro presentarme por aquí, porque como sabéis todo lo que tengo en este canal son cosas que hago en Twitch". Así de atípico empieza el último vídeo de Ibai en YouTube, plataforma donde lo está petando pese a que, como dice, no tiene contenido dedicado.

"No me he vuelto Tiparraco ni Didac Ribot", añade, pero el clip merecía una explicación aparte. Resulta que llevan meses preparando una broma grande a Ander Cortés, el miembro más introvertido de los cuatro habitantes de la G2 House. El mejor amigo de Ibai es un amante de los perros desde muy joven, y el sueño de tener uno se le ha resistido toda su vida.

Pensando en una broma a largo plazo, Llanos conspiró con Reven y BarbeQ para convencer a Ander que tener un cachorro en la casa era inviable, porque la casa es de alquiler y temían que un animal pequeño dejara "regalitos". Inexplicablemente el argumento convenció a Ander, sin tener en cuenta que Ibai tiene una perra y Reven un gato.

El caso es que aprovechando algunos comentarios maliciosos de Twitter sobre Ander, que le acusaban de no implicarse tanto en la rutina como el resto de sus compañeros, Ibai elaboró un plan. Acababa de conseguir a través de un vecino el perro de los sueños de Ander, un cachorro de husky siberiano, y quería que su colega no se lo esperara.

"No voy a volver a hacer una broma como esta", asegura el streamer consciente de que fue bastante cruel su intriga: le hicieron unos días el vacío a Ander, y le convocaron a una reunión "muy seria y muy importante".

Tras las caras largas y un planteamiento en el que Ibai apuntaba que Ander no se implicaba lo suficiente como para contar con él en 2021, la manager del grupo entró en la habitación para presentar al streamer que iba "a sustituirle en los próximos meses": Oker.

El cachorro ya se ha ganado la simpatía de todos los seguidores del grupito de G2, así como el reconocimiento de otros influencers y creadores de contenido. DjMario, Jordi Cruz o Goorgo no tardaban en felicitar al streamer, y WillyRex "encendía el modo padre" (palabras de Ibai) para invitar a Ander a una partida de Among Us esta noche.

No sabemos si aparecerá Oker en el stream, pero seguro que ya tiene un hueco dentro de la casa. Welcome, G2 Oker.