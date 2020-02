Seguro que te suena el Grand Theft Auto V: aunque salió en 2013, el juego sigue de actualidad siete años después gracias a su expansión GTA Online, donde encarnamos a un delincuente que se tiene que hacer un nombre en la peligrosa ciudad de Los Santos a base de cometer atracos virtuales. Pero, ¿cómo sería si un auténtico ladrón se echara unas partidas? ¿Cómo de realista es el juego?

Pues según Larry Lawton, apodado como "el mayor ladrón de joyas de Norteamérica", no lo es mucho. Después de pasar un tiempo entre rejas, al exconvicto le ha dado por analizar el juego de Rockstar para comprobar las estrategias del juego y dar "consejos profesionales" para superar las misiones del modo historia. "Las cosas no funcionan así. Lo digo porque yo lo he hecho en el mundo real, y no funciona así".

"A ver, no puedes ir corriendo a todos lados, llamarías la atención", explica en la misión donde los protagonistas tienen que robar una joyería. "Y eso de conducir como loco tampoco. A mí una vez me pusieron una multa durante la huída de un atraco, y me pillaron más fácilmente". Dos millones de visualizaciones confirman el interés que tiene ver a un excriminal diciendo cómo llevar a cabo un golpe virtual, quizá más más por las risas de la situación que por interés genuino en pasarse el juego.

Él tan contento, porque en las pocas semanas que lleva subiendo vídeos ha ganado cientos de miles de suscriptores. Lawton lleva mucho tiempo reformado y totalmente apartado de actividades delictivas. Además de su reciente canal de YouTube, se ha abierto Twitter, Instagram y colabora desde hace años como consultor de la policía, además de como consejero para adolescentes conflictivos.

Por si fuera poco, ha aprovechado su popularidad creciente para escribir un libro y recordar a los jóvenes que la vida más allá de la ley no merece la pena. Y lo dice en sus vídeos: "si vas a quebrantar la ley, mejor hazlo en videojuegos. Así no te caerán 12 años de cárcel como a mí".