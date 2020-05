Si piensas que 'Bad Bunny sólo hay uno', sentimos decirte que esto no es del todo cierto. Tranqui, no nos referimos a la música donde, después de publicar su segundo disco 'Yo Hago Lo Que Me Da La Gana', se ha posicionado como uno de los artistas urbanos más importantes del panorama reguetonero.

Tampoco nos referimos a su personalidad extrovertida, comprometida y activista con su país de origen. El de Puerto Rico ha demostrado que no sigue los cánones establecidos, rompiendo cada vez más con los estereotipos y los prejuicios del reguetón y publicando sus temas cuando a él le parece que es el momento oportuno.

Una muestra de ello es el disco que se ha sacado de la manga durante el confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19. El cantante dijo que tenía temas que no saldrían nunca a la luz y días más tarde cambió de opinión creando un álbum que ha supuesto todo un regalo para sus seguidores.

Bad Bunny está en su mejor momento, tanto que hasta sus propios temas compiten por quitarse el primer puesto en la lista Billboard. Ahora acaba de hacer doblete de colaboraciones en el nuevo disco de Anuel AA y muchos los están comparando diciendo que prefieren al 'conejo malo' y que su disco es infinitamente mejor que el del chico de Karol G.

Sin embargo, aunque muchos lo consideren así, Bad Bunny no es único en la Tierra, al menos en lo que se refiere al físico. A San Benito le ha salido un doble en miniatura de lo más adorable, que ha revolucionado las redes sociales por la ternura que despierta el parecido entre ambos.

El niño, al que han bautizado como 'Bad Bunnito', es el hijo de Darío Benedetto, un futbolista argentino que actualmente juega en el Olympique de Marsella. Después de que unas fotos familiares del delantero se hayan hecho virales, las redes sociales se han llenado de comentarios en los que los tuiteros alucinan con cómo se parece el pequeño al cantante y se derriten de amor.

El detalle que más llama la atención es que 'Bad Bunnito' no se parece a Benito de pequeño sino que lo comparan con las fotos de adulto del cantante.

¿Te imaginas así al futuro hijo de Bad Bunny? ¿Les sacas el parecido? Estas han sido algunas de las mejores reacciones: