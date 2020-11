Billie Eilish sorprende a sus fans con un inesperado twerking

Billie Eilish ha revolucionado las redes sociales. La cantante ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva canción, 'Therefore I Am', que ha venido acompañada de un nuevo videoclip dirigido por ella.

Este es el tercer videoclip ante el que Billie Eilish se pone al frente de la dirección después de su debut con 'Xanny' y 'Everything I Wanted'. En 'Therefore I Am', Eilish se cuela en un centro comercial de madrugada. Para tenerlo para ella solita tuvo que rodar nada más y nada menos que a las 04:00 horas de la madrugada.

La joven de 18 años aparece corriendo por los pasillos del centro comercial y robando comida de diferentes puestecillos (pretzels, donuts, patatas fritas, limonada y hasta comida mexicana) hasta que un guardia de seguridad la pilla y tiene que salir huyendo.

Aunque el vídeo llama la atención por estar rodado con un teléfono móvil y por los peculiares movimientos que realiza delante de cámara, lo que ha sorprendido a sus fans son las escenas del making off. Billie ha compartido en su cuenta de Instagram algunos momentos que tuvieron lugar durante el rodaje y hay uno que ha llamado mucho la atención.

La cantante aparece intentando realizar el reto de no bailar, es decir, se pone una música y el primero que baile pierde. Sin embargo, esta no ha podido resistirse y hasta se ha puesto a moverse haciendo twerking, un baile al que no tiene acostumbrados a sus fans y que resulta que se le da muy bien.

La artista siempre procura que no la sexualicen ni cosifiquen y lleva especial cuidado sobre todo con su ropa (ya que quiere que la gente se centre en lo importante: su música). Por eso es habitual verla utilizando prendas anchas que no se ciñan a su figura. No hay más que ver el revuelo que se ha formado las veces (contadas con los dedos de una mano) en las que ha aparecido en tirantes.