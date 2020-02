Si estás terminando el bachillerato, lo más probable es que ya sepas más o menos cómo quieres encaminar tu vida. O no. Puede ser que todavía no tengas nada claro qué quieres "ser de mayor" ni qué carrera estudiar. No te rayes, es de lo más normal. Hay personas que nacen teniendo claro que quieren ser médicos, arquitectas, cocineros, economistas... Sin embargo, hay otras personas a las que les cuesta un poquito más. Y es que a los dieciocho todavía nos queda mucho mundo por explorar.

Algo muy común en Estados Unidos es tomarse un año sabático después del instituto para viajar, experimentar y poder conocer con un poco más de certeza qué es lo que nos gustaría trabajar en nuestra vida. Existe un dicho muy antiguo atribuido al pensador Confucio que dice que si eliges un trabajo que te gusta, en realidad no trabajarás ni un sólo día de tu vida porque lo estarás disfrutando.

Si las carreras "convencionales" como Medicina, Derecho, Administración y Dirección de Empresas te aburren o crees que no son para ti, estas son algunas de las carreras, cursos o masters más surrealistas y con los que, quizá, podrías hacer 'match'.

Ciencia y Tecnología de Surf

En ciudades como Cornwall o Plymouth (en el Reino Unido) se pueden encontrar estudios relacionados con este deporte enfocados a los aspectos técnicos y a la industria que le rodea. Estos centros universitarios, al estar situados cerca de la costa, como no podía ser de otra forma, ofrecen la posibilidad a sus alumnos de practicar Surf. Si te apasiona este deporte y te quieres dedicar profesionalmente a él como gerente de un centro de surf o instructor, este es tu curso.

Tabla de surf | Pixabay

Cultura Pop

Entre todos los estudios que ofrece la Universidad de Baltimore (en Estados Unidos) se encuentra uno especializado en ‘Cultura Pop’, es decir, en el conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas (o consumidas mayormente) por las clases populares. Es decir toda esa “contracultura” nacida como respuesta a la cultura concebida tradicionalmente como elitista.

Una de las asignaturas de este curso se centra en los Zombies y como estos pueden representar episodios de nuestra sociedad como la Guerra Fría o el pánico a los ataques nucleares.

Ciencias de la Fermentación

La Appalachian State University, situada en Carolina del Norte (Estados Unidos) permite desde el año 2012 realizar estudios sobre las Ciencias de la Fermentación. ¿Que en qué consiste? Pues en enseñarte las técnicas necesarias para poder producir tus propios vinos y cervezas, entre otras cosas: “el fin de proporcionar a los estudiantes una sólida formación en química y biología, así como un enfoque considerable en los negocios, la comercialización y los principios empresariales”.

Una camarera sirviendo cerveza en un bar | Pexels

Cultivo de Cannabis

La Oaksteam University es un centro de estudios dedicado única y exclusivamente al Cannabis. Y no, no se encuentra en Amsterdam ni en ninguna otra ciudad holandesa sino en California (Estados Unidos), donde está prohibido el consumo de marihuana salvo si se trata de casos médicos.

En esta universidad podrás aprender, tal y como indican en su web “desde negocios y leyes hasta horticultura y relaciones con pacientes o clientes”. Además, apuntan que esta facultad “ayudó a preparar el camino para el cannabis medicinal y la legalización del uso de adultos tal como lo conocemos hoy en día” .