Alba Farelo aka Bad Gyal ha querido dar su opinión sobre un debate que tiene dividida a España en dos: la comida, ¿con cebolla o sin cebolla?

Mientras la preparaban para una actuación la cantante ha dedicado unos minutos a interactuar con sus seguidores para responder a todo tipo de preguntas a través de un directo en su cuenta de Instagram. Con una audiencia de casi 3.000 personas, la trapera catalana de 22 años ha respondido cómo le gusta más la comida.

Resulta que Bad Gyal es del team de la cebolla y, con la naturalidad que la caracteriza, no ha podido evitar burlarse de los que odian esta hortaliza.

Este es un dilema que trae bastante cola y con el que no se suele encontrar consenso alguno. Para algunos la cebolla es todo un manjar, tanto que hasta pueden llegar a comérsela cruda, y opinan que las comidas no tendrían el mismo sabor sin ella. Sin embargo, para otros la cebolla es totalmente prescindible; no soportan su olor ni su textura crujiente, y lo que más asco les da es encontrársela en mitad de un bocado.

Pero Bad Gyal lo tiene claro, para ella “la cebolla es lo puto mejor, tío”. Para reforzar su argumento ha recreado una situación real: cuando estaba en el colegio y había niños que se ponían cara de asco al encontrarse la cebolla en sus platos. “Macarrones sin cebolla”, ha lloriqueado a modo de broma, pero ¡¿cómo se va a elaborar la boloñesa sin cebolla?! “Sofrito sin cebolla, locos, ¿qué?, ¿dónde estamos?”, ha respondido.

Este usuario de Twitter ha recogido el momento clave del directo donde sucede este debate y lo ha colgado en su cuenta. El tuit ha alcanzado los 2.500 me gustas y la gente ha comenzado a dejar su opinión sobre si la tortilla de patatas está mejor con cebolla o sin ella.

Y tú, ¿de qué equipo eres?