Paula Gonu ha vuelto a participar en 'Cuarentena TV' pero esta vez ha contado con la participación de un invitado muy especial: Omar Montes.

La influencer y el cantante de 'Alocao' se habían mandado alguna que otra vez mensajitos a través de las redes sociales. No es ningún secreto que Paula Gonu es una amante del reggaeton, por lo que este encuentro la tenía de lo más ilusionada: "¿Os imagináis que me deja tirada? Yo de este chaval me espero cualquier cosa", les decía a las Personas Guapas antes de que Montes apareciera en el directo.

Desde su estudio de grabación (y a oscuras), Omar Montes ha respondido a las preguntas que Paula Gonu le iba haciendo y ha puesto algunos de sus temas, como el nuevo single que va a sacar.

La primera pregunta, para romper el hielo ha sido qué opina el reguetonero sobre la influencer: "Me encanta lo que haces, me transmites muy buen rollo, eres muy guapa, eso no hay ni que decirlo porque ya se ve, me pareces de las mejores influencers de España".

Montes ha confesado también que no se ha independizado pero que vive solo en su casa desde hace unos años: "La que se fue fue mi madre porque estaba harta de mí". Además, ha contado cómo fueron sus inicios en la música: "Empezamos con un ordenador que encontramos en la basura y un micrófono que le compramos a un gitano por 20 €, pero que nunca llegamos a pagar".

La pregunta que más controversia ha generado ha sido una que sus seguidores tenían mucha curiosidad por conocer: "Me ha preguntado mucha gente que si eres bisexual", le decía Gonu.

Montes ha respondido que sí, claramente confundido con el significado del término y de lo que conlleva considerarse una persona bisexual: "Me da igual con una que con dos. La verdad es que yo nunca he sido una persona que me cierre a nuevos horizontes. Si yo estoy con una chica y tengo confianza, y me dice que quiere traerse a una amiga, yo no tengo problema porque la chica manda, quien soy yo para no cumplir sus sueños".

Ante este momento cómico, Paula le ha interrumpido entre risas para explicarle que "bisexual sería si te gustasen los tíos". Después de esta aclaración, Omar se ha retractado: "Yo hombres no, solo mujeres gracias a dios. Yo respeto a las chicas que le gustan los chicos y eso. A mí solo me gustan las chicas, como mucho dos o tres a la vez. Todo lo que sea chicas si, aunque sean bastantes. Pero respeto a los chicos que le gusten otros chicos".

"Bueno, eres bisexual de otra forma", ha continuado Paula amablemente para cambiar de tema, pero Montes ha seguido insistiendo: "El amor no entiende de sexo. En mi caso me enamoro de espíritus femeninos".

El cantante ha 'contraatacado' y ha querido saber si Paula Gonu se considera bisexual: "Me atraen muchas mujeres físicamente y sexualmente pero no sé si de emociones... No te podría decir que me haya enamorado de una mujer pero no me cierro a ello porque podría pasar perfectamente", ha confesado la joven catalana entre los comentarios de su madre que aportaba que su hija se había metido en un buen 'berenjenal' al sacar el tema.