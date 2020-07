Seguramente has probado Skype, FaceTime, las videollamadas de WhatsApp y otras formas de hacer llamadas con vídeo y hablar con tus colegas durante horas mientras haces otra cosa, o estás simplemente tirado en tu casa. Pues ojo, porque si te gusta este rollo tienes que conocer Chatroulette.

Igual estás preguntándote, Chatrou… ¿quéeee? Cha-trou-le-tte. Pues es un videochat web que te permite hablar con personas de todo el mundo de forma aleatoria… ¡mucha risa!

Imagínate: te conectas y te sale alguien de Puerto Rico, le sueltas el rollo que te apetezca y, si te parece bien sigues hablando, y si no… ¡next! Pasas a otra conversación con otra persona de cualquier otro lugar del mundo que en ese momento esté conectada, por ejemplo, en París, ¡y más de lo mismo!

Si ya entre tus conocidos conoces gente que está colgada, imagínate cómo pueden estar las cabezas de la gente de todo el mundo… ¡pura fantasía solo de pensarlo!

Aunque esto te parezca una modernidad, en realidad lleva activo desde 2009. Acabamos de arreglarte la vida con un secreto relativamente viejuno, esto es la magia de la vida, ¡bienvenido!

Mogollón de youtubers lo usan y suben sus conversaciones random con la gente más peculiar, ¡es muy fuerte! Aquí tienes un ejemplo de cómo ElRubius le saca todo el jugo a esta web y simplemente se mofa de la gente y sus peculiaridades a la vez que te hace reír:

Lo ‘menos bueno’ de esta web es que está en inglés, pero si los idiomas no son lo tuyo no tienes por qué desesperarte: hay otra versión de este tipo de videochats solo en español. Se llama Bazoocam y mola igual. Lo único, que al estar en español, la gente conectada ya no puede ser de todo el mundo sino que se reduce solo a España.

¿Cuál de los dos chats prefieres? Son perfectos para las tardes muertas de verano, ya seas tú solo quien lo utilice o con tus amigos para estar de jasjas todos juntos.