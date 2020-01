Superada su etapa "calva", a TheGrefg se le nota últimamente contento. El murciano es una de esas personas que no necesitan mucho para estar contentas, aunque nadie puede negar que la vida le ha sonreído. Para devolver la sonrisa, de vez en cuando propone interacciones con sus seguidores, a los que le ha compartido una profunda reflexión (nota: NO).

El creador de contenido iniciaba de madrugada un hilo en el que se alegraba de que su teléfono no se hubiera apagado cuando le quedaba un 1% de batería. Logró conectarlo antes del fatídico momento de que se apagara porque... ¿te imaginas? Ni pensarlo quiero.

La idea es buena, pero las respuestas siempre se llevan la mejor parte demostrando la imaginación de sus followers, que han aumentado en casi un millón solo el último mes. Los hay que siguen la tendencia jugona del youtuber...

...mientras que otros solo aportan bromas que ya se están quedando viejas. Eso sí, la manera de formularlas son cada vez más variadas. ¿Cuántas formas hay de llamar "calvo" a una persona?

Los hay romanticones, de esos que te devuelven la esperanza en el amor verdadero. De eso no hay mucho rondando en Twitter, por cierto.

¿Y qué decir de esos despistes placenteros de despertarse agobiado y darse cuenta que no tenías nada que hacer? Da gusto solo pensarlo.

En cuanto a cubrir las necesidades básicas, no hay nada como la tranquilidad del hogar para cubrirlas. Y no me mires así, como si a ti no te hubiera pasado.

Ah, y la justicia cósmica, como cuando Son Goku desató todo su poder en Dragon Ball Super. El corte supremo hecho meme.

Es previsible que la cosa siga subiendo, porque el tema da para mucho. Incluso para demasiado, si miramos algunos mensajes en el timeline del youtuber...