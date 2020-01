Nunca se sabe qué puede desatar una guerra en redes sociales, y por eso lo mejor es andarse con pies de plomo. Y ni por esas te puedes librar de un aluvión de críticas en Twitter. Lo sabe bien la usuaria JesssMcFly, una chica de origen argentino que se hacía eco de una controversia que existe en su país sobre el Ministerio de Cultura.

Resulta que Nicolás Trotta (así se llama el ministro de esa cartera) subió ayer un problema matemático a su cuenta de esta red social. El desafío era descubrir el valor numérico de unos símbolos en una serie de sumas, restas y multiplicaciones, con la única pista de los propios símbolos. Por lógica, se podía deducir que la calculadora equivalía a un 10 y los libros a un 4. Pero había un problema: uno de los valores elevado a sí mismo tenía que dar como resultado un 2, y ningún número entero cumple esa característica.

Las explicaciones del ministro, inventándose una operación que no existía, no han convencido a casi nadie. Y JessMcFly, aprovechando la situación y que ella misma tiene un título de ingeniera mecánica, propuso a sus seguidores una sencilla operación matemática. Todo con la intención de comprobar el nivel de los tuiteros...

Fácil, ¿no? Las opciones para contestar eran 0 ó 10, una pregunta trampa para los que no recuerden algunas normas básicas de la suma y la multiplicación. Las votaciones han estado igualadísimas y la respuesta correcta (10) ha ganado por un estrecho margen. Esta disparidad en las contestaciones ha enfurecido a muchos, soltando pestes en los comentarios a la encuesta.

No puedo creer que el 50% vote por el cero, se supone que este es el nivel más básico de matemática. Entiendo que haya gente que no sea su campo ni su pasión, pero es equivalente a no saber la capital de tu propio país o provincia, a ese nivel estamos.