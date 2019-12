En una de las escenas más recordadas de Breaking Bad, el protagonista tenía un enfrentamiento verbal con uno de sus rivales: "Di mi nombre", una frase que quedó para la historia de las series de televisión. Quizá no hubiera sido tan épica si hubiera dicho "Di mi nombre 100.000 veces", ocurrencia que solo podía venir de un usuario de Twitter muy fan de TheGrefg.

Ponemos en contexto: JustGaspy es un streamer argentino en ciernes que pensó que retar al popular youtuber sería una buena idea. No es un desafío en sí, ni un vacile, sino más bien una prueba de resistencia que podría salirle cara en términos de afonía. "Oye TheGrefg, si digo tu nombre 100.000 veces en vivo... ¿me regalas 10 subs en mi canal de Twitch?".

Tremenda osadía para dirigirse a un creador de contenido amante de los retos chorra, que por supuesto entró al trapo con un sencillo y mayúsculo "SÍ". Como pa negarse.

Siendo fan de TheGrefg, para el argentino no es un día normal aquel en el que tu ídolo acepta un desafío que le has propuesto. Así que más pronto que tarde pensó que sería buena idea ponerse a recitar el "mágico" nombre. Entrecomillamos mágico para hacer notar que la palabrita tiene su aquel si quieres pronunciarla bien. Pero claro, no hubiera sido lo mismo decir 100.000 veces qué sé yo, "ensalada".

JustGaspy fue informando a sus (23) seguidores de los hitos que conseguía. Primero 20.000, luego 40.000, 60.000... todo retransmitido en directo a través de Twitch. 17 horas de "TheGrefg-TheGrefg-TheGrefg...", para que luego digan que las tres y media de "El Irlandés" se pueden hacer aburridas. Al youtuber le flipó el caso, como demostraba en sus redes sociales:

El streamer daba muestras de cansancio, y cuando llevaba completado exactamente el 65,1% de su hazaña, solicitó el perdón real...

No se han hecho públicos los detalles del acuerdo al que han llegado youtuber y streamer (en caso de ue llegaran a algo), o si el pobre JustGraspy ha tenido que ser atendido de urgencia por un otorrino. El caso es que esperamos que no se ponga de moda esta forma para conseguir subs en Twitch, o la plataforma podría convertirse en una tortura insufrible. Imagina que alguien le pide a BTS entradas para un concierto a cambio de decir 100.000 veces "Jungkook"... mejor no damos ideas.