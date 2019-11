Hace unas semanas, después de ver la peli del Joker, nos preguntábamos cómo sería salir con alguien así. Poco agradable, desde luego, así que mejor ponerlo rápidamente en la lista de Exs. Pero, ¿qué pasaría si tu pareja fuera en secreto un superhéroe? He aquí algunas características que le delatarían:

1- Sale todas las noches y no te dice dónde.

A ver, esto no es un rasgo único de los superhéroes. Si al volver huele a tabaco, tiene el sello de una discoteca en la muñeca y está afónico, apostamos a que tu churri se ha pasado la noche de parranda. Pero si al día siguiente en las noticias la misteriosa resolución de un secuestro con una sonrisilla, quizá haya tenido algo que ver...

2- Tiene un coche super molón.

¿Automóvil con turbina? ¿Biplaza descapotable con alas? ¿Su coche flota? "No, es que me hicieron una oferta buenísima en el concesionario", puede que te diga. Pero los cristales antibalas y el gancho para tomar curvas no vienen en la lista normal de extras, que lo sepas.

No todos los superhéroes llevan capa | Needpix

3- Su casa tiene una cueva.

"Es un trastero para cosas viejas" o "Lo uso de bodega, para tener las cocacolas fresquitas" son excusas que podría poner un superhéroe que quiere mantener su identidad secreta a salvo. No te engañes: tener una cueva en casa no es normal (aunque te vendrá de lujo para las siestas en verano).

4- No tolera la injusticia.

Bueno, dirás, ¿y a quién no le pasa? La diferencia con otras personas 'normales' sería que a él (o ella) le cabrearía mucho, muchísimo, ver que se cometen atropellos y abusos contra los más débiles. Hasta el punto de salir corriendo si ve en las noticias que, por ejemplo, se está cometiendo un atraco o que un gato se ha quedado atrapado en una alcantarilla.

Spider-Man a bordo de un coche de bomberos | Needpix

5- Le gustan las capas y las máscaras.

Una mallas ajustadas y de colores llamativos pueden pasar, por eso de salir a correr con poca luz y que te vean los coches. El tema de las capas, las máscaras o los shurikens es más difícil de explicar para alguien que no es un héroe encapuchado.

6- Tiene mayordomo.

De nuevo, tampoco tiene por qué ser un vengador justiciero si es que tiene una persona de servicio que le ayude con las tareas del hogar. Otra cosa sería si este ayudante tiene pinta de guardar secretos de estado, le escribe constantemente por WhatsApp y le recuerda que ha pedido más munición a través de Amazon.

No, un batmóvil no lo tiene cualquiera | Needpix

7- Tiene superpoderes.

Se sube literalmente por las paredes, sus ojos tiran rayos láser, es capaz de cambiar la funda del nórdico sin ayuda de nadie... ¡Eso no lo hace cualquiera! ¿De verdad has tenido alguna duda de que es un superhéroe?

Hazle un favor y no corras a decírselo al mundo, que los enemigos lo utilizarían en su contra. Y ya de paso, haz un ejercicio de comprensión si alguna vez llega tarde a una cita. Lo mismo está salvando el mundo.