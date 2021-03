'Estudié': la parodia sobre 'La Noche de Anoche' de Bad Bunny y Rosalía que más que risa da ganas de llorar

'Estudié' dura aproximadamente dos minutos, pero duele toda una vida. El vídeo de Polifacetico parece una una parodia más para aprovechar el tirón de esta unión entre Rosalía y Bad Bunny que ha hecho que medio planeta suspire por ellos y los 'shippee'. Sin embargo, va mucho más allá. El humorista, que se dio a conocer a través de las redes sociales, denuncia la precariedad laboral y la incertidumbre que están viviendo muchos jóvenes en España y que se ha acentuado debido a la crisis derivada por la pandemia.

Polifacetico utiliza la canción de 'La Noche de Anoche' para realizar su propia versión, titulada 'Estudié', y en la que relata la situación en la que se encuentran los jóvenes: estudiar durante cinco años una carrera universitaria, con la que les prometieron que no les faltaría trabajo, y terminar encontrando puestos temporales en cadenas de comida rápida o que requieren una formación inferior a la que tienes.

Básicamente lo que viene a denunciar es la inversión de esfuerzo y dinero que se deposita en realizar unos estudios universitarios para que luego se nos convierta en 'esclavos' con jornadas interminables y mal pagadas: "Y toa la noche de ayer estudié pensando que me iba a forrar, no pá trabajar to puteá, sin hora de salir, esto no es vivir", dice esta Rosalía pelirroja con pinzas de la ropa en las uñas para simular la característica manicura de la cantante.

El humorista convierte el famoso "dime papi, dime mami" de Rosalía y Bad Bunny en una conversación con su jefe: "Ven, esclavo", le dice su superior. "Dime, amo", contesta el empleado.

Polifacetico menciona las vacaciones, con las que te "hacen la cobra"; lo caras que son las matriculas; que el "diploma vale pá tapar un boquete aquí y otro allí". También del conformismo que se nos exige, ya que tenemos que "dar gracias" porque ese tipo de puestos precarios son un "privilegio", y de la presión por sentir en todo momento que eres reemplazable por tener una larga cola de gente esperando poder tener tu puesto.

La parodia de 'Estudié' se ha colado en el top10 de las tendencias de YouTube y es que muchos de los usuarios han dejado en los comentarios del vídeo que se sienten identificados con la letra y han contado algunas de sus experiencias.