El extraño ¿vestido-mono? de Megan Thee Stallion que está causando furor en Internet: "¿Cómo puede caminar?"

La rapera Megan The Stallion acaba de publicar nuevas fotografías en sus redes sociales que están revolucionando Internet. La responsable del remix de la canción de Beyoncé, 'Savage' y de 'WAP' junto a Cardi B, aparece posando con un extraño y sensual vestido.

Se trata de un ceñido vestido nude al más puro estilo Kardashian, con escote palabra de honor, pero que en lugar de ajustarse en las caderas y las piernas para acabar por encima de los tobillos, dando al cuerpo forma de botijo; este es asimétrico. En un lado termina como a la altura de la ingle como si fuera un body mientras que en el otro se ajusta a la pierna como si fuera una maya de ciclista hasta llegar a la rodilla donde se transforma en una especie de franja que se ata a la otra pierna descubierta a modo de falda.

El outfit de The Stallion está dando mucho de qué hablar y es que sus seguidores no tienen muy claro si se trata de un mono de un vestido o de una versión modernizada del clásico 'falda-pantalón'. La foto lleva en Instagram más de un millón de me gustas y 12.000 comentarios. Mientras que en Twitter suma casi 14.000 retuits, 120.000 me gustas y más de 1.000 comentarios.

Entre los comentarios destacan aquellos que se preguntan cómo puede caminar la cantante con ese traje: "El cuerpo es impecable de reina, pero todavía me pregunto qué me parece este vestido", "Chica, SÉ que no puedes caminar en eso", "No entiendo este vestido, pero te ves bien con él", "Es bonito pero ¿la parte de abajo? ¿puedes caminar con eso?"

Tampoco faltan los memes de cómo se imaginan a la rapera caminando con ese modelito.

Megan Thee Stallion acaba de estrenar una línea de ropa para Fashion Nova con varios diseños de estilo country. La cantante ha sido acusada de robo de una de estas prendas por una diseñadora, Aazhia, que asegura que le ha plagiado el diseño. Megan ha declarado que no conocía a la chica y que no se trata de un plagio.