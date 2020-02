Buscar fotos para ilustrar esta noticia ha sido complicado; eso de que te echen del curro no es trago del gusto de nadie, y en los bancos de imágenes todo lo que tiene que ver con unirse a la cola del paro tiene un halo de tristeza. Bueno, casi todo porque al final hemos encontrado a ese tipo sonriendo mientras deja atrás parte de su pasado laboral. Una rareza como la de Pablo J. Álvarez, e incluso así, un ejemplo a seguir.

Pablo se ha vuelto viral porque hace unos días se enteró que en su trabajo iban a prescindir de sus servicios. "Llevaba dos años y medio con un contrato laboral en prácticas, al comenzar el tercer año tienen que hacerte ya indefinido, que era la promesa inicial" nos explica. "Al final no ha sido así. Mis jefes directos, bastante afectados me lo comunicaron antes de que lo hiciese oficialmente la dirección de la empresa, que fueron quienes tomaron la decisión".

Lejos de deprimirse, y aunque esperaba pasar a plantilla, Pablo comenzó un hilo lleno de memes y referencias frikis que ha triunfado en Twitter. "Al final no sé tomarme las cosas de otra manera, y reaccioné en mi manera habitual. Lo comuniqué a mis compañeros por el grupo de WhatsApp a base de un texto gracioso y memes. De ahí la idea de hacer el hilo".

Además, nos cuenta como anécdota un hecho inquietante: "Tengo unas cartas de tarot (las echo en coña) y tenemos un poco la broma de que soy bruja. El que hice texto para comunicárselo en whats lo hice contestando a un mensaje mio de hace unas semanas, en el que les decía (esto es real) que había soñado que no me renovaban. Por si alguien tenía dudas de mis poderes".

"Creo que tengo una actitud bastante positiva en general", admite y no hay más que ver su perfil para darse cuenta de que es cierto. "Y concretamente en esto ¡es un trabajo! No es algo grave como una muerte o una enfermedad... los problemas en la vida son otros. No significa que no me afecte, o que no esté disgustado por la situación. Pero no me sale otra manera de reaccionar que con humor. Y eso que nunca me habían despedido".

Su tuit ha levantado la admiración de aquellos que han pasado situaciones similares y de otros muchos que no sabrían cómo reaccionarían, y no es la primera vez que un mensaje suyo se ha hecho popular. "Ya tuve el año pasado mucho viralidad con 3-4 tuits (memes en su mayor parte), hay mucho odio, no entiendo por qué. Aunque este caso ha sido muy distinto. Supongo que el hecho de que te despidan es algo con lo que la gente empatiza, es complicado sacar el hater que llevas dentro ahí y si lo haces es que eres un poco hijo de p.".

El objetivo eran las risas y pasar el mal trago con buena cara, pero ya aprovecha para dejar muestras de su talento y recordar, por si hacía falta, que busca trabajo. "Estoy sorprendido por la cantidad de gente que me ha seguido en sólo un día y sobre todo la cantidad de mensajes privados que he recibido. Sí que he recibido una oferta (vamos no para contratarme directamente, pero mostrando interés en mí para contactarles y mandarles mi portfolio y CV)".

Todavía no está colocado pero siente el cálido aliento de la comunidad: "Me han enviado ofertas de trabajo que han encontrado o me han recomendado empresas que podrían estar buscando ahora diseñadores. Otros simplemente mensajes de apoyo. Reconozco que ha sido un subidón leer a toda esta gente en estos días de mierda".

En cualquier caso, mucha suerte Pablo. A ver si en breve actualizamos esta noticia con un epílogo donde haya encontrado trabajo, pero hasta entonces puede llevarse la seguridad de que ha animado a mucha gente en su misma situación.