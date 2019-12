A ver, lo primero tranquilidad. Eres millonario. El cupón que te regaló tu madre es el del premio. Tus retinas se han teñido de color euro y el pulso se te acelera como si hubieras corrido un maratón. Es normal hasta desmayarse, solo asegúrate de tener bien cogido el décimo para que luego puedas cobrarlo. Y una vez tengas la pasta… ¿qué puedes hacer?

El premio del Gordo es de 400.000 euros por cupón, que quitando impuestos se te queda en 320.000 que te dan para unas cuantas locuras. Sí, claro, estaría bien comprarse un piso o ahorrar para el futuro, pero el dinero caído literalmente del cielo quema en el bolsillo y nadie te va a decir nada si cumples alguna de tus fantasías más extremas. Por ejemplo:

- Móntate tu propio concierto de Rosalía. Contratar a la catalana cuesta ahora mismo unos 250.000 euros, según las cuentas públicas de ayuntamientos que han contado con sus servicios. Hay que añadir el recinto para la actuación, pero por los 70.000 pavos que te sobran algo nos dice que encontrarás un sitio decente. Si quieres puedes vender después las entradas, pero lo genial sería tenerla solo para tus oídos, ¿no crees? ¡Fiestote!

Rosalía durante su concierto en Madrid | Getty

- Rueda una película en la que tú seas el protagonista. Bueno, a lo mejor lo de película lo dejamos en corto, pero piénsalo: puede ser tu oportunidad para lanzarte al estrellato. Con ese dinero puedes contratar a buenos profesionales o incluso tener algún que otro efecto especial buenísimo, y hasta puede convertirse en una gran inversión.

- Graba un disco. La versión low cost de la idea anterior, y los beneficios pueden ser todavía mayores. Si los hijos de Isabel Pantoja se ganan la vida en el mundo de la música es que hay esperanza para todos y demuestra que el mercado es tan grande como el horizonte. No me digas que no.

Kiko Rivera en la presentación de su nuevo single 'Mentirosa' | Getty

- Cambia el premio en monedas de un euro y construye tu casa con ellas. Sería como un Karmaland pero a lo tío Gilito. No hemos calculado cuántos metros cuadrados te saldrían con 320.000 monedas, pero parece un número lo bastante alto como para tener hasta piscina. En cualquier caso, si lo haces avísanos: tendrás hueco en la sección de noticias de Flooxer Now.

- Hazte youtuber. Inversión mínima y potencialmente la mejor opción de cara al futuro. Piensa en los personajes que hay por ahí sueltos y que han cobrado relevancia sin poder promocionar sus vídeos. Échale valor e imaginación, y aprovecha que tienes pasta. De hecho, puedes combinar esta idea con la anterior y ya te voy adelantando que visualizaciones tendrás. Otra cosa es que tus vecinos te roben las paredes, que puede pasar.

El tío Gilito | Antena 3

- Ahorra. Tras la borrachera de ideas absurdas, te dejamos con la mejor de las opciones: guardarte la pasta para cuando lo necesites. Un caprichillo está bien, incluso un caprichazo, pero no están las cosas ahí fuera para intentar perseguir una carrera musical si tienes la voz de una hiena. Deja el dinero en un banco hasta que tengas una idea genial… ¡como la de rodar una película!