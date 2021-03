Un hombre se hace pasar por Bruno Mars y le saca 200.000 dólares a una mujer haciéndole creer que está enamorado de ella

Una mujer de North Richland Hills, en Texas, Estados Unidos ha sido víctima de una estafa romántica por un hombre que había suplantado la identidad de Bruno Mars. Según informa la CBS 11 News, esta mujer, que no ha revelado su identidad por miedo a que vuelvan a contactar con ella.

El estafador se puso en contacto con ella a través de las redes sociales con un perfil falso en el que aparecía el nombre del cantante hawaiano y fotos de este, por lo que la víctima pensó que se trataba en realidad del cantante. La mujer se encontraba en un momento de duelo en el que intentaba superar el reciente fallecimiento de su marido pasando mucho tiempo interactuando en redes sociales.

El falso 'Bruno Mars' comenzó la conversación con una frase de una de las canciones más populares del cantante: "Creo que quiero casarme contigo". A partir de ahí empezaron a intercambiar mensajes de amor y admiración en los que la víctima se sinceró sobre su situación personal y el estado de su cuenta bancaria. Una vez que se había ganado su confianza, el estafador comenzó a pedirle dinero fingiendo tener pagos pendientes para los vehículos que utilizaba en las giras y demás gastos.

Esto hizo que la mujer comenzara a enviarle cheques de dinero que comenzaron siendo de 5.000 dólares y fueron ascendiendo hasta los 90.000 dólares. En total, le han sacado a la mujer alrededor de 200.000 dólares. El engaño fue a más cuando el impostor le pidió que se fueran a vivir juntos y le mandó un anillo de compromiso por correo. Esto provocó que la mujer comprara diferentes instrumentos como guitarras, baterías y micrófonos para que el cantante los tuviera en la vivienda cuando estuvieran juntos y hasta creó una habitación para su banda con literas en el garaje.

La víctima no se dio cuenta de que estaba metida en una estafa hasta que comenzaron a hacerle chantaje. Los delincuentes se personaron en la puerta de su casa diciéndole que el falso Bruno Mars había sido detenido por la policía y que necesitaban dinero para pagar la fianza lo más rápido posible. Le llegaron a mostrar informes policiales falsificados y montajes fotográficos mostrando a Mars en la cárcel.

Finalmente la mujer denunció a la policía la situación que estaba viviendo al recibir amenazas por parte de los estafadores tras reclamarles el dinero: "Me amenazaron con envenenarme y matarme si no les daba el dinero. Estoy muy avergonzada de que me haya pasado esto. Siento mucho haber ayudado a esta persona, aunque pensaba que era una persona famosa", ha reconocido la víctima.

Las investigaciones policiales que han rastreado las direcciones a las que se enviaba el dinero les han llevado hasta dos hombres procedente de Nigeria en Houston, que han sido acusados de blanqueo de dinero. Sin embargo, creen que el suplantador de Bruno Mars se encuentra en el extranjero.