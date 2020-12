Jugando a Fornite a 10 grados bajo cero (y otras locuras de youtubers)

¿Cómo de bueno serías jugando a Fortnite si tuvieras que hacerlo a una temperatura ambiente de 10 bajo cero? Esa pregunta que nadie parecía hacerse la responde Magik en, probablemente, el vídeo más original que ha subido desde que empezó en esto de YouTube.

Hace justo un año se mudó a una casa chulísima de Andorra, con vistas espectaculares que, por temas de su profesión, no había utilizado tanto como le hubiera gustado. Básicamente, porque rara vez sale de Fortnite...

Miento: una vez se fue a Londres para echar partidas al cero de ping, o sea, sin latencia, pero como viajar en un Audi R8 no es tan cómodo como... ehm, en un... ¿yate?, el caso es que Magik ha decidido aprovechar ese peazo terraza como set gaming polar.

"Acabo de volver de Londres y mi silla, ordenador y pantallas todavía me lo tienen que enviar", dice al comienzo de su aventura al fresco. "Sin embargo me he comprado un portátil para jugar literalmente en la nieve".

Después de unos planos cinemáticos enseñando que la cosa iba en serio, se pone manos a la obra (sin guantes) y acaba, entre escalofríos y contra todo pronóstico, llevándose la Victoria Magistral. "No siento las manos", confiesa a cámara mientras se felicita por "el mejor vídeo de su vida".

El tema nos ha recordado a otros momentos gloriosos de youtubers que deciden dar un paso más allá de la normalidad, como Mikhail Litvin. El creador de origen ruso decidió prender fuego a su Mercedes tope de gama, valorado en 200.000 euros. Un dolor verlo arder...

El daño físico, ya sin frío, es lo que experimentaron Willyrex y ElRubius cuando se pasaron por la demostración personalizada de Far Cry 5, un videojuego que puso a prueba su tolerancia al dolor cuando dejaron que les mordiera un perro.

Para que luego digan que la vida del youtuber no es sacrificada.