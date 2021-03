Lenny Kravitz sin camiseta a los 56 años es lo más sexy (y memeado) que vas a ver hoy

Si te pones a mirar la discografía de Lenny Kravitz y no te decides por cuál de sus temas es el mejor, que sepas que no estás solo en el mundo. Con canciones como 'Fly Away', 'Are you gonna go my way' o el cover de 'American Woman', elegir está difícil. Está claro que "Dios le dio todo lo que quería" como titán de la guitarra, además de un cuerpo que ni Hércules.

No exageramos cuando decimos lo de su impresionante físico: como cualquier estrella del rock está habituado a quitarse la camiseta en sus conciertos o videoclips, pero no deja de sorprender cómo lo ha hecho en sus redes sociales en las últimas horas.

Ayer subió una foto a Instagram y anoche hizo lo mismo en Twitter que podría ser la de un joven Lenny comiéndose un coco. Pero el texto que acompaña la foto lo deja claro: fue tomada el miércoles a mediodía.

En ella se ven unos abdominales que no tenía ni hace 30 años, cuando sacó su primer disco, lo que nos recuerda que esta leyenda de la música cumplirá en mayo 57 tacos. Una edad a la que muy poca gente llega en un estado físico tan formidable como el del neoyorkino. Y claro, Twitter no podía quedarse callado.

La red social más envidiosa ha sacado su artillería pesada para celebrar, reírse o mostrar su incredulidad por lo cachas que está Kravitz en su madurez. Decenas de miles de personas se preguntan si el secreto está en los cocos, la genética o el ejercicio que evidentemente tiene que hacer en sus ratos libres. O una mezcla de todo eso, porque si no, no hay explicación.

La foto está tomada en su retiro de Bahamas, donde vive en un trailer y saca hueco para ejercitarse a diario. Así lo contó en una entrevista para Men's Health, donde enseñaba su huerto y hábitos saludables: "soy vegano, como cosas crudas e intento comer toda la fruta posible".

En realidad el secreto es lo de menos: las risas que nos hemos pegado viendo las ocurrencias de la gente que se debate entre la admiración y los celos hacia un rockero senior más en forma que la mayoría de veinteañeros.