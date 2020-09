¿Niño o niña? El TikTok que todo el mundo debería usar para anunciar el sexo de su bebé

El día en el que te enteras que vas a ser padre o madre es el mismo en el que tu vida cambia completamente de significado. Lo dicen todos los que han pasado por la experiencia, y parejas como Cristiurbi con WillyRex han compartido hace muy poco el embarazo de ella para alegría de sus fans.

Lo hicieron de una manera más o menos tradicional: primero desde la cuenta de Willy poniendo claramente que tenían ganas de ver a María, y después con Cristina posando en un atardecer diciendo que una publicación para Instagram era su "foto más favorita del mundo mundial". Aunque se la ve sola, ella hace un guiño a su barriguita diciendo que sale acompañada.

Es una forma muy bonita y mucho menos atrevida que la que vimos a finales de año por parte de Paige Ginn, una humorista casi desconocida que se volvió ultraviral en la misma red social cuando se le ocurrió grabar el momento en el que comunicaba el sexo de su bebé.

Fue vertiendo unos polvitos azules en la zona del... ejem, del ano, y expulsándolos de tan delicada zona con un nada delicado pedo. Por si te lo preguntabas, era niño, y casi dos millones de personas se enteraron gracias a la locura de la futura mamá.

Un paso intermedio entre lo de Cristiurbi y Paige podría ser lo que se ha convertido en un fenómeno dentro de TikTok y Twitter. Lo firma la usuaria MonicaOrrantia, en su primer vídeo en la plataforma de bailes y que ha llegado hasta Twitter por su originalidad, así como por un buen rollo impresionante.

En el vídeo, al ritmo de la canción 'Get Ready' de 2 Unlimited se ve a dos personas disfrazadas de bebés gigantes liarse a mamporros. Son de bromis, claro, y el que queda en pie es el que representa a la niña. Seis millones de visitas en 24 horas y miles de comentarios del tipo "si no es así como se revela el sexo del bebe no quiero nada" demuestran que la idea ha calado fuerte.

Sugerencia para Rubius, Vegetta y otros influencers de mentalidad más cachonda: si vais a ser padres y lo anunciáis por redes, por favor haced esto o algo similar. Ya va siendo hora de innovar en algo tan tradicional como lo de decir si es niño o niña.