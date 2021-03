¿Con qué youtuber top ha estado Paula Gonu?

Mostopapi, el youtuber más pícaro del panorama español, advierte que su última entrevista no es un capítulo más de la serie 'Hábitos con...', donde suele sacar las intimidades de gente como Ibai, Jordi Wild, xBuyer o Roma Gallardo. Pero bueno, la última conversación que ha hecho por Stereo tiene un hueco importante para esos cotilleos por los que es famoso.

La invitada es ni más ni menos que Paula Gonu, que está retomando desde hace varias semanas la notoriedad que esquivó durante unos meses de 2020. Y para ver que la entrevista con Mostopapi no iba a ser aburrida, el youtuber abre turno de preguntas con una de lo más caliente: cuál es el tamaño "ideal" para Paula.

"Le dais mucha importancia los chicos y no es así", responde. "Me lo he pasado mejor con cosas más pequeñas que con cosas más grandes". ¿Parecía poco ese comienzo? Pues el salseo de verdad llegó poco después por parte del anfitrión: "Solo quiero que me digas si has hecho algún tipo de técnica con un youtuber conocido o algún futbolista".

Después de un simple sí, que ha dejado con ganas de más a Mostopapi, los rumores se han disparado en los comentarios, con propuestas que podemos ir desmontando una por una:

Papigavi

El madrileño ha surgido entre los cuchicheos, porque de todos es sabida su pasión por el reguetón y perreo, algo que comparte con la catalana. Pocos youtubers tienen una pasión tan grande, pero hay dos puntos que tiran para atrás esa teoría: Paula Gonu no quiere ninguna relación a distancia, y Papigavi está felizmente emparejado desde hace años. Por no mencionar que son "primos":

Werlyb

Quizá el que más arrobas se ha llevado con este juego es Werlyb, con quien además compartió tertulia sobre maneras de ligar hace poco. Precisamente fue con él con quien dijo que no eran "churris", si bien añadió poco después que "hay muchas formas de ser churris".

Nil Ojeda

Shippeo recurrente desde hace años, Nil lleva un montón de tiempo bromeando con su supuesta relación. Tiene más pinta de cachondeo que de otra cosa, y más sabiendo que entre ellos dos está Goorgo, otro muy amigo a tomar el pelo a colegas y audiencia.

Knekro

Por alguna razón, en los comentarios tanto de YouTube como de Twitter aparece a menudo el nombre del "abuelo", según Ibai. Algo nos dice que no comparte muchas aficiones con Paula... llámanos locos, pero oye, lo mismo podría pasar.

Kolderiu

El youtuber y futbolista es uno de los que también se mencionan con guasa, porque al ejercer ambas profesiones hay quien argumenta que tiene el doble de posibilidades. ¿El problema para que sospechemos que no hay fundamento? La última mención de él hacia ella en Twitter es de 2017, cuando cada uno estaba bastante feliz por su lado.

Lo bueno de todos estos chismes infundados es que quizá la semana que viene salgamos de dudas. Mostopapi ha prometido una segunda parte a la entrevista ligerita que hizo con Paula, y sabemos que la influencer no tiene problema en contar ciertos secretos de alcoba.