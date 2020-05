Instagram postureo, Twitter criticón, Facebook cotilla, TikTok ligero de cascos... todos los tópicos de las redes sociales podrían llegar a su fin con un sencillísimo challenge que quiere sacar el lado más auténtico de los usuarios, al menos si son sinceros consigo mismos. Se llama Person / Personality, y está pegando fuerte desde anoche en varias plataformas.

El funcionamiento no podía ser más sencillo: pones una foto tuya a la izquierda y a la derecha una de alguien con mucha personalidad para que la gente sepa a quién llevas dentro. Puedes hacerlo también cogiendo la imagen de dos famosetes, pero ahí la gracia es algo menor.

A quien elijas en la imagen derecha no tiene por qué ser real, incluso no tiene ni que ser una persona, sino simplemente una idea clara que te haga desnudar tu alma frente al juicio de las redes sociales. Haz un esfuerzo por no pasarte de intensito, porque habrá quien no comprenda nada.

También puedes chulear todo lo que quieras comparándote con esa persona a la que una vez te dijeron que te parecías, pero este challenge no va de eso.

En general, los que más likes tienen son las composiciones que más tiran de sentido del humor. Algunos chistes son un poquillo enrevesados, cosa que siempre le ha gustado especialmente a los tuiteros. Si no, pa qué...

Nuestra amiga de inglés perfecto, Chica Paella, no ha dejado escapar la oportunidad de dar una clase del idioma de Shakespeare, y precisamente haciendo un chiste con una de las obras del autor teatral que sí ha pillado mucha gente. Luego dirán que los millenials no leen... (aunque a lo mejor se ríen de Aladdin).

En fin, que si quieres decirle al mundo a quién llevas realmente dentro, lo suyo es que participes en el Person / Personality. Si aparte de sincero eres cachondo, los likes vendrán solos.