¿Qué es un 'pervertido' para ElRubius?

No hay ni un solo youtuber español de los que estén en lo más alto que no sea un cachondo. WillyRex, Vegetta, AuronPlay... todos tienen su estilo muy fácilmente distinguible, y al mismo tiempo han sabido meterse la audiencia en el bolsillo con mucho sentido del humor.

En el lado cachondo, pero en sentido picantón, tenemos a otros creadores de contenido un poco más atrevidos. Son esos especialistas en sacar los colores a sus seguidores con temas que saben tocar con respeto y levantando siempre una sonrisa. TheGrefg, por ejemplo, ha llegado a hacerse colega virtual del calvo de Brazzers, y eso que en algún stream se hacía el loco diciendo que no le conocía...

ElRubius es otro que bromea habitualmente sobre asuntos sexuales, como cuando habla sin complejos sobre las waifus o contaba sus dificultades para mantener la abstinencia durante el No Nut November de hace dos años...

El caso es que el inventor de las flechipollas ha vuelto a sacar su lado más gamberro con una pregunta para sus seguidores en Twitter: ¿por qué a unos se les llama traviesos y a otros pervertidos? Lo hace a raíz de una donación que recibió en directo, y que dependiendo de la cantidad de dinero puede ir acompañada de un texto.

La cuestión que le desmontó por completo fue la siguiente: "No entiendo por qué cuando una mujer compra un vibrador es visto como algo normal y solo es una traviesa. Pero cuando un hombre compra una muñeca de latex Fuckmaster 5000 con vagina palpitante de seis velocidades, ano elástico con bandeja de esperma antigoteo y sistema de audio envolvente de orgasmo femenino, entonces le llaman pervertido. ¿Por qué?".

La descripción hace que veamos a Rubius partirse como pocas veces ha dejado ver en su canal. "No sé por qué le llaman pervertido, pero es verdad", dice dándole la razón con un hilillo de voz ahogado por la risa. Su colega Grefg no podía faltar en los comentarios, sumándose con un simple "No lo sé".

En realidad la frase es la traducción al español de un meme de 2015 en Reddit, que escribió un usuario con la única intención de echarse unas risas. Y por si te lo estabas preguntando, no existe la muñeca Fuckmaster 5000.