Aunque después de muchas pistas no tenemos claro cuál es la situación sentimental de Paula Gonu, en lo profesional las cosas le van muy bien. Tanto es así que si decide de manera casi improvisada irse unos días a Tailandia, pues se saca un billete como quien no quiere la cosa y pone rumbo a tierras más cálidas.

La influencer de 26 años ha dado la bienvenida a 2020 desde las apacibles costas de Koh Lipe, una pequeña isla del archipiélago tailandés conocido por su tranquilidad y la belleza de sus playas. Se ha llevado a un fotógrafo de confianza para retratar con estilo el viaje, y desde allí ha tenido actualizados a los más de dos millones de 'personas guapas' que están pendientes de sus movimientos.

Completamente ajena a algunas críticas (porque ya sabe cómo torear a los haters), la catalana luce figura y reconoce algo de postureo en sus instantáneas. Menos mal que lo dice ella, jamás nos hubiéramos dado cuenta de que no estaba durmiendo en la playa sin forzar la situación...

El caso es que la imagen que más revuelo ha causado es la de ella de espaldas poniéndose unos shorts. La reflexión que acompaña a la estampa es la siguiente: "Nunca me suben los pantalones y cuando me suben me quedan 67 tallas más grande de cintura. Lo bueno es que sé que no soy la única". En fin, quien no se consuela es porque no quiere, si bien parece un problema menos habitual de lo que deja intuir Paula, y más después de las comilonas navideñas.

Entre su envidiable figura y los viajes que se marca, es normal que nos muramos de celos. Pero ella lleva con naturalidad todo lo que le está pasando, y después de todo con estos dilemas sigue ganándose la confianza de sus fans. De hecho, al grupo de "mejores amigos" en Instagram le ha dejado decidir cuál será su próxima foto de perfil, que llevaba cuatro años siendo la misma.