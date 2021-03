"¿Qué día es hoy, Mufasa?": la historia del meme viral de los viernes

Es oírlo una vez y que no se te vaya de la cabeza en todo el día: la historia de Mufasa (el influencer, no el padre de Simba) es pegadiza como pocas. Un vídeo vertical de apenas 50 segundos en el que el protagonista reacciona como si hubiera ganado un Mundial con solo saber que hoy es viernes.

Mufasa en realidad se llama Jeffrey Obenga, y es un jamaicano residente en Virginia (EE.UU.) que en octubre de 2019 se grabó con un colega mientras bailaba al ritmo de 'Push The Feeling On', un temazo de Nightcrawlers que salió en 2003 pero que hoy parece de la prehistoria.

El contagioso buen rollo y hasta su estética colorida e imparable le valieron no solo la simpatía de gente como Cardi B, Vin Diesel o Katy Perry (que grabó un vídeo imitándole pocos días de ser madre), sino además un aluvión de contratos publicitarios con marcas como FootLocker o Desigual.

Esto además le ha convertido en un fenómeno en redes: en Instagram, por ejemplo, cuenta con millón y medio de followers, y desde allí cuenta las colaboraciones que le van surgiendo a partir de su bailecito: ediciones especiales de su cami, promos de pelis, o simplemente chorradas al ritmo de su impetuoso bailecito.

El caso es que en España es conocidísimo en la comunidad streamer española gracias a que Rubius le cita a menudo para celebrar la llegada del finde. Tal fue la repercusión del youtuber, que este año por su cumple recibió una felicitación personalizada por parte de Mufasa.

Cogiendo como referencia la costumbre del mayor youtuber de España, Ibai lleva un par de semanas haciendo su propia versión del exitazo "Mufasa, ¿qué día es hoy?", cogiendo a streamers nacionales conocidos por sus fiestones. Primero Markilokuras y luego PapiGavi, en dos vídeos que muestran a su manera que 'hoy es viernes chavales'.

Mientras tanto, Mufasa se ha aliado últimamente con DJ Riton para resucitar oficialmente Push The Limit. It's friday again, It's saturday, sunday, what? It's friday again, -gain, -ain, -ain...