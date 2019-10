Seguro que alguna vez en tu vida te han contado un dato o una curiosidad de lo más absurda que, sin quererlo, has guardado en tu cerebro a día de hoy. ¿A que sí? Ahora, imagínate por un momento que todo el mundo con un dato absurdo como el tuyo se reuniera en una sala a contarlo. ¡A ver cuál es más inútil!

Desde luego, la tarde prometería risas seguro. Y no te lo decimos porque lo hayamos imaginado sino porque lo hemos vivido. No existe una sala como tal pero sí un hilo de Twitter en el que la gente ha ido contando los datos más curiosos que han aprendido a lo largo de su vida.

El hilo decidió abrirlo @wikingenieria con una simple introducción: "cuéntame el dato más absurdo que guardes en tu cerebro". Las respuestas no se hicieron esperar. Por ejemplo: "Si a una cucaracha le cortas la cabeza (cosa que no debes hacer), sobrevive una semana, porque tienen el cerebro en la espalda (mueren de hambre)"(@SSoyEsaChica)

Pero algunos usuarios han ido más allá del dato curioso que han podido leer en una revista o aprender en Internet y han confesado saberse la contraseña de su primer router: "KrKbaMoD23566jmks, mi primer route".

Otros, sin embargo, dicen lo que muchos llevamos guardando años: "Mi primera novia cumple años el 20 de mayo" (@caneloinomano) ¿O no te ha pasado eso de acordarte siempre del cumpleaños de tu ex pareja o ex amigo aunque ya no te hables con él o ella?

Los hay para todos los gustos ("El percebe posee el miembro más grande del reino animal en relación a su cuerpo" @Irenitalopezb) y estamos seguros de que algunos se te quedarán grabador para siempre a partir de ahora.

Pero, sin duda, tenemos un ganador. No porque lo hayamos elegido nosotros sino porque el propio creador del hilo le dio el premio al dato más absurdo, ilógico y a la vez divertido de todos los que le han llegado. Te lo dejamos a continuación y ya tú, si eso, sacas tus propias conclusiones.