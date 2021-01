Taylor Swift 'amadrina' a Olivia Rodrigo después del éxito de 'Drivers License'

Olivia Rodrigo acaba de hacer su debut musical con el single 'Drivers License' con el que, a sus 17 años, ha logrado posicionarse en el número uno del Top 50 de Estados Unidos en Spotify y en el número uno de iTunes en Estados Unidos.

Rodrigo se ha mantenido en el top 3 de esta lista de ventas de Apple junto a otras dos canciones de Taylor Swift. Todo un logro para la joven que admira a la cantante desde que era pequeña.

Olivia Rodrigo es toda una swiftie y no se esconde. En sus redes son habituales sus referencias a la cantante, a la que considera su 'madre', y esta ocasión no iba a ser menos: "Mamá y yo en la lista de Apple Music. llorando en el club ahora mismo", ha escrito en Twitter junto a una captura de pantalla de esta lista.

En Instagram también ha compartido su emoción: "Junto a Taylor en la lista de canciones de Estados Unidos, estoy en un charco de lágrimas". Y ha sido en esta red social donde se ha producido la magia.

Taylor Swift ha comentado esta publicación reconociéndola como su 'hija'. Un comentario que materializa este amadrinamiento musical que ha provocado un estallido de locura en los fans de ambas cantantes: "Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa".

¿Por qué tanto furor con 'Drivers License'?

Olivia Rodrigo es la nueva promesa musical. Además de su éxito como chica Disney en el reboot de 'High School Musical', la generación Z la 'stanea' por lo que la artista representa: talento, belleza, naturalidad, fandom y diversión. Vamos, que Olivia es la amiga que a todo el mundo le gustaría tener.

Después de que asombrar y derrochar vozarrón en 'All I Want' (tema que compuso para esta serie de Disney Channel), Rodrigo acaba de estrenar su single 'Drivers License'. Una canción que sus fans consideran que habla de su ex y compañero de reparto Joshua Bassett y su supuesta relación con Sabrina Carpenter.

Este salseo ha despertado todo tipo de teorías en torno al videoclip por diferentes referencias a su relación con Bassett como un vídeo proyectado en una espalda donde se puede ver a Olivia cogiendo la mano de su 'pareja' (supuestamente esa mano pertenecería a Bassettt).