Así es la cuenta de TikTok de la Guardia Civil

Las sirenas y luces estroboscópicas que utilizan las autoridades las asociamos automáticamente a que algo no va bien: un accidente, un delito, un crimen... Quizá por eso todavía sorprende cuando esas luces las encienden agentes para ir al ritmo de alguna canción en TikTok.

Con muy poca publicidad pero bastante notoriedad, la Guardia Civil ha ido haciéndose un hueco en la plataforma adaptando totalmente su estilo al código tiktoker. Igual que pasó con la cuenta de la Policía en Twitter, la acogida ha sido bastante buena.

Hay veces en los que las publicaciones son chorradas como un piano de grandes, que para eso estamos en TikTok. Sin embargo la Benemérita no está aquí por el cachondeo: la mayoría de sus vídeos son informativos.

No es lo mismo que te pare la autoridad y te ponga un multón de 500 euros por saltarte el confinamiento o hablar por teléfono mientras conduces que recordar esa posibilidad a través de un vídeo que, de cutre, es buenísimo. Y no te lo dice un random, te recuerdan que las normas están para cumplirlas.

Una de las caras que más se repiten en la cuenta es la de Llanos Olivares, la responsable de contenidos, que justifica la presencia en esta red como algo muy útil para comunicar sus mensajes a un público muy joven.

Aunque la idea surgió durante el confinamiento, no dieron el salto hasta bien entrado el otoño. En apenas tres meses desde su debut ha convencido a más de 250.000 personas de que, como mínimo, les sigan. Que hagan caso a sus consejos ya es otra cosa, aunque las consecuencias de no hacerlo ellos siempre las cuentan con claridad.

De lo que no cabe duda es de su capacidad para llegar a territorios donde no muchas instituciones se atreven. Y no solo nos referimos a rescates en situaciones extremas, sino a un código de comunicar que va a ir siendo cada vez más normal.

Desde consejos sobre cómo ingresar en el cuerpo a consejos de cómo proceder legalmente en caso de sufrir acoso, la Guardia Civil no ha pasado desapercibida en TikTok, donde tiene más de 2 millones de likes y hasta una cuenta secundaria para el 062. Porque hay mensajes que, para algunos, solo entran a base de bailes.